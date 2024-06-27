先探／謝金河：台股風華不要妄自菲薄

文／謝金河

在財訊五十周年慶祝酒會上，我當著賴總統的面問他，「您從五二○接任總統到六月二十日以來，台灣的加權指數總共漲了多少點？」我告訴他說是二一四七．六三點，只見他微笑點頭。

從二○○○年以來，台灣經歷了四位領導人，股市的表現也可以涵蓋台灣的經濟表現，阿扁總統上台的首日，台股加權指數從九一六七．七八急殺到八八二○．三五，大跌三四七點，也預告了台灣在面對中國崛起、中國加入ＷＴＯ，成為世界工廠，台灣的人、錢被中國吸光，阿扁總統八年，台股小漲一四二．七一。

改變台灣錢潮的重要轉折

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到了馬英九總統上台，台股首日大跌二四一點，從○八年到二○一六年，台灣經濟進入最慘烈的壓縮期，馬英九總統不斷訴求兩岸關係的改善與美好，但是仍不敵中國快速崛起的壓力，最顯著的是二○一五年中國半導體產業侵門踏戶，紫光集團趙偉國董事長來台，公開叫陣說要併台積電、聯發科，並且合併矽品、日月光，那個時候南茂、聯發科都曾經心動過，馬英九時代致力兩岸關係，委曲求全降低台灣主權，一五年陸客來台高達四一八萬人次，創了歷史新高，但是二○一五年台灣出口連續衰退十二個月，茂德在一五年破產，華亞科賣給美光，力晶半導體下市，旺宏股價剩下二．一一元，台積電只有一一二．五元，南亞科因為華亞科不支，股價剩下一．二元，這是兩岸關係最美好、台灣企業最悲慘的時刻，馬總統執政八年，台股重挫一一七八．六九，這八年是台灣最難熬的時刻。

二○一六年的五二○，馬總統交棒給小英總統的股價指數是八一三一．一六，從二○一六到二○二四，小英總統八年意外開創了台灣的大格局，這當中有一個COVID-19的大變化，疫情讓台灣成為數位轉型的核心發源地，全世界各國都遭到疫情重創，台灣成為最亮眼的國家，這一年，台灣的銀行業存款增加四．二兆元，過去從二○○○到一九年銀行業存款平均一年淨增加一．五兆，突然之間，銀行存款大增，是因為過去眾多資金看好中國，一般老百姓會想盡辦法把錢匯去中國買房，也有人投資股票，企業大筆資金投資中國，COVID-19是一個轉捩點，武漢封城重創中國經濟。

從這一年起，台灣人的錢不再長驅直入中國，而且還千方百計把中國的錢匯回台灣，這是改變台灣錢潮的重要轉折。九○年代台幣升值，台灣出現股市、房市大漲的景象，我們稱之為「台灣錢淹腳目」，這次資金回流更可怕，變成台灣錢淹天花板，台灣的加權指數在二○年七月越過高懸三十年的一二六八二之後，從此不再回頭，而且一鼓作氣跑到二三四○六．一，除了錢流改變外，台灣的半導體在台積電一枝獨秀下，形成非常亮眼的護國神山。

台股躋身全球第十大

從二○一六到二○二四，台灣又走過兩岸劍拔弩張的八年，中國軍機繞境，《經濟學人》經常把台灣形容是「地表上最危險的地方」，國際重要人物也經常警告中共對台灣有動武的可能。但股市卻比人聰明，小英總統八年，台股大漲一三一二七．二五，漲幅達一．六一％，這是全世界股市表現最亮眼的市場，在中國無限大壓力下，台灣經濟表現格外亮眼，台灣的人口全球排在五九，土地面積排在全球一四七名，但ＧＤＰ規模排在二二，人均所得超過南韓，出口排世界十六，這張成績單值得台灣人驕傲。

到了賴總統上台一個月，台股從二一二五八．四七起跳，到六月二十日二三四○六．一，上漲二一四七．六三，台積電的股價跑到九八一元，市值達到二五．一五七兆，在賴總統出席酒會前一天，台股因為台積電、鴻海、聯發科、廣達大漲，市值一度到八○兆台幣，換算成美元是二．四七三兆，已超越德國，成為世界第十大股市，這是二三○○萬台灣人民創造難以想像的奇蹟！德國人口八三八○萬，台灣只有二三○○萬人，德國是汽車、工業大國，台灣股市可以跟德國平起平坐，這次要非常感謝黃仁勳的Nvidia帶來的ＡＩ革命。（全文未完）

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