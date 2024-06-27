ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／先季底作帳再布局下半年

圖／先探投資週刊 提供

台股上半年大豐收，漲幅居全球主要股市第二名，下半年台積電及先進封裝、CPO等供應鏈，以及記憶體、資安、重電、綠能、航海及金融族群看好，資金淹到天花板，都各自有表現機會。

文／方亞申

台灣的領先指標美股輝達，傳出執行長黃仁勳連續賣股，股價一度從一四○．七六美元大跌至一一八．一美元附近，累計跌幅約十五．八％；同時高通、美光等高層都有賣股動作，加上股價漲多拉回，影響費半指數創高後直接測試月線。也使得台股本周一度出現單日下跌四三九點。

另一方面聯準會對於何時降息，委員們三心二意，尤其近期國際油價反彈至八十美元之上，部分委員認同高利率壓抑通膨有其威力；本周下半周將迎來新一批關鍵數據，包括美國二十七日將公布第一季ＧＤＰ終值，二八日公布五月個人消費支出報告，市場預估聯準會青睞的通膨指標─核心ＰＣＥ年增率將從四月前值二．八％放緩到二．六％、月增率也將從○．二％放緩至○．一％。不過，屆時還需正確數據出來佐證。一般預估慢一點可能在十一月總統大選以後，也就是說，今年最低利率可在五％上下。相對歐盟及瑞士已展開降息一碼至一．五碼，美國還是相當謹慎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主權基金鎖定輝達

另外，只要是降息還是對科技股是利多支撐，而今年最旺的ＡＩ題材，在輝達、博通、美超微、戴爾股價近期相繼回檔修正，接下來要觀察二十七日輝達股東會說明，看看股價還是止跌強彈或是橫盤等八月季報，畢竟儘管四大科技天王都想自製晶片，但非一蹴可幾，不少分析師認同現階段ＡＩ還是在幼稚園階段，三年後才會到高中階段，要全面普及可能需要超過六至八年，對於ＡＩ依然看好，領頭羊自然是輝達。

此外，輝達銷售計畫從美國本土科技天王向外發展到其他美國接受國家，尤其是歐盟及印度、東南亞及日本；近期美國已同意向中東親美的的卡達銷售ＡＩ晶片，興建中低階資料中心。而這些所謂ＡＩ主權國家對輝達營收貢獻，目前未超過一億美元，果真擴展成功又是另一大成長動力。而不管美國本土或ＡＩ主權國家所需ＡＩ及相關伺服器，超過八成是台商供應，尤其台積電技術精進，不管哪家公司自製，幾乎都要在台積電下單，該公司通吃市場，自由現金流量高，外資頻頻調升評等。
錢四腳、人兩腳，包括艾司摩爾、美光及來台採購ＡＩ或是直接來台投資資料中心的美國前四大市值公司全員到齊，幾乎忘記了台海危機，增添外資買進台積電信心。

其次美國的製藥生技以及金融業股價也屢創新高，帶動道瓊接近四萬點，且微軟還創新高，臉書也是高姿態，蘋果新機因內置ＡＩ也獲升評，高總市值個股維持高檔震盪，經過一段時間，半導體股拉回還是會再上，畢竟這波科技景氣就是因為ＡＩ帶動。

外資連續大賣台股、增加空單或是受中國認定台獨最重是死刑，但是看著國際大廠近幾年已超過一千億台幣投資台灣，必定有政經在後支援。而美國加緊制裁中國科技股，據報導，ＡＩ科技方面一年前的差距現在更拉大了，今年主要指數表現最差的深圳再下跌，上半年即將要結束累計跌幅超過十一％，居主要指數之冠。反觀美國前三大個股總市值合計幾乎與中國Ａ股總市值相近，可見美國科技業之強。

台股上半年累計上漲約二八．五％，僅次於費半指數、居第二，主要就是ＡＩ產業倚靠，而經濟部二十四日公布最新數據，五月工業指數為九八．二，年增十六．○六％，製造業生產指數為九．○五，年增十六．七％，均連續三個月正成長。

台股市值挑戰三兆美元

再者，政策作多。證交所董事長林修銘宣布，台股市值目標要達三兆美元、躋身全球前十名之列，世界證交所聯合會統計，五月底台股市值二兆美元，名列全球第十四名。第十為加拿大多倫多證交所約三兆美元，第十一至十三名為沙烏地阿拉伯二．七兆美元、德國及北歐各二．二兆美元。林修銘並表示，證交所年初訂下六○兆台幣市值目標，近半年內屢創新高，最高至七四．五兆元（約二．三兆美元），台股有底氣挑戰三兆美元市值。總市值要達三兆，那不是比現在指數再漲三成？

再看ＡＩ浪潮席捲全球，近日甚至挺進中東與卡達電信集團Ooredoo簽約，為Ooredoo在中東各國的資料中心供應晶片，亦是美國加強晶片管制後，輝達在中東簽下的第一筆大型合約。此舉將有利輝達ＡＩ加速器及ＧＰＵ銷售，初期銷售的晶片應集中在L40、H20等資料中心ＧＰＵ為主，Ooredoo在卡達、阿爾及利亞、突尼西亞、阿曼、科威特等五個中東國家及馬爾地夫皆設有資料中心，這些地區的資料中心用戶未來都能享有輝達晶片支持的運算速度。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2306期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電砸3340億元增資海外美、日廠　投審會准了

台積電砸3340億元增資海外美、日廠　投審會准了

經濟部投資審議會今（27）日召開第9次會議，會中核准4件重大投資案件，其中，台積電（2330）分別以52.62億美元（約新台幣1713.67億元）增資日本熊本廠、50億美元（約新台幣1628.34億元）增資美國亞利桑那州廠，日本、美國兩地合計砸逾新台幣3340億元擴廠，將有助於台灣半導體產業持續維繫及提升國際競爭力。

2024-06-27 17:23
新青安高危炒房戶當心！　財政部：明找行庫開會盤點

新青安高危炒房戶當心！　財政部：明找行庫開會盤點

新青安遭指助長人頭戶炒房、承貸戶購屋後轉手出租，財政部次長阮清華今（27）日表示，對新青安任何違規行為，財政部「絕對不會放手」、「零容忍」、會查到底，請申貸戶不「以身試法」。阮清華指出，明天將找行庫開會，要求盤點新青安高風險戶現況。

2024-06-27 17:15
長榮除息首日最高填6成　下波陽明接棒

長榮除息首日最高填6成　下波陽明接棒

長榮（2603）今（27）日除息每股10元，除息參考價為190元，盤中買盤湧入力拚填息，最高上漲3.4％或6.5元至196.5元，填息約6成；陽明（2609）、萬海（2615）也跟著上揚，盤中都漲逾1％。

2024-06-27 14:59
統一Dream Plaza明年開幕　博客來首家實體店將進駐

統一Dream Plaza明年開幕　博客來首家實體店將進駐

統一企業（1216）今（27）日舉行股東會，統一集團美麗事業董事長高秀玲也現身股東會場，面對媒體提問信義區Dream Plaza的最新進度，她表示博客來首間實體書店已經定案、星巴克也緊密開會討論，不過因為安全問題，工程時間比預期多了3個月，但2025年一定會如期開幕。

2024-06-27 10:22
00940未入榜！5大爆紅ETF　00936、00733奪冠亞軍

00940未入榜！5大爆紅ETF　00936、00733奪冠亞軍

Yahoo奇摩股市App今（27日）公布2024年第二季「五大爆紅ETF榜」，雖大熱ETF元大台灣價值高息（00940）不出意料在第二季ETF個股網頁總瀏覽量中登頂，但因其於4/1才掛牌，故未納入本季爆紅榜中。綜觀「五大爆紅ETF榜」，以中小型股走勢強勁，其中台新永續高息中小（00936）兼具「永續、高息和中小」三大題材，奪下冠軍；富邦台灣中小（00733）今年上半年配息達5.15元，創成立以來新高，吸引投資者目光，排行第二。

2024-06-27 11:27
外媒爆印度廠歧視已婚女性　鴻海5大聲明嚴正否認

外媒爆印度廠歧視已婚女性　鴻海5大聲明嚴正否認

《路透社》披露鴻海（2317）印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）iPhone組裝工廠，拒絕聘用已婚女性，印度總理莫迪（Narendra Modi） 政府因此下令徹查，對此鴻海今（27）日在重訊以5大聲明嚴正否認，並表示，目前廠區中女性員工中約25%為已婚，且也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。

2024-06-27 10:40
00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

元大台灣價值高息（00940）公告首次月配息將發0.05元，換算1張配50元，年化配息率約6%，不過投資人看法兩極，今（27）日早盤引發大批賣單壓境，開盤31分鐘飆逾10萬張大量，不過最低仍有10.06元，市場觀察今日是否能堅守10元發行價。

2024-06-27 09:37
日圓貶破160刷38年新低　Fed鷹派發言蓋過日本政府信心喊話

日圓貶破160刷38年新低　Fed鷹派發言蓋過日本政府信心喊話

受到美國聯準會（Fed）成員鷹派發言影響，市場對美國憂心降息無望，美元指數走強至106.06，亞幣全倒，美國時間26日紐約盤中日圓匯價應聲走貶，觸及160.86，為1986年12月以來、38年新低，亞洲盤台北時間今（27）日早上9點持續在160.6～160.7之間游走，再次印證日本官員口水喊話無效。

2024-06-27 09:17
85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳

85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳

勞保年金為了對抗通膨，設有隨著物價調整機制，勞保局今年調升8個年度請領勞保年金給付，最高調幅達7.59％，預計將有約85萬名勞工受惠，今（27）日就入帳。

2024-06-27 08:44
00940配息來源「股利為主」　逾千人持有400張以上加收二代健保

00940配息來源「股利為主」　逾千人持有400張以上加收二代健保

擁有96萬股民、今年4月1日掛牌的元大台灣價值高息（00940）首度宣布配息0.05元，每張配50元。由於發行公司元大投信指出，本次配息以「股利所得為主」，《ETtoday新聞雲》分析，持有400張以上的投資人利息入帳將超過2萬元，需要加收二代健保補充保費，再對照集保統計，約有1732人在加收費用的範圍。

2024-06-27 06:00

讀者迴響

熱門新聞

00940配息來源「股利為主」　逾千人持有400張以上加收二代健保

00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

省下珍奶錢！台中男「定期定額」買彩券中頭獎

揪全家買00940「自己先下車」　他見配息糗了

放棄竹科年薪300萬　工程師4原因「赴日賺200萬」

85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化配息率6%

震撼海運界　中遠海運為搶造海岬型船20年來首次向日本詢價

竹科購屋族外溢到竹南　在地房仲指路：2區最熱門

長抱台積電40張　億元達人還靠2大祕密武器

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366