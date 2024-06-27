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先探／ＡＩ加持　安控產業大翻轉

圖／先探投資週刊 提供

安控產業已逐漸擺脫庫存陰霾，搭配地緣政治轉單效益與ＡＩ應用加持，預期產業景氣將朝向成長之路邁進。

文／黃俊超

全球ＡＩ熱潮依舊持續延燒，各大ＣＳＰ廠建構雲端資料中心、伺服器，局端基地台、電信商，終端消費者的NB/PC與包含手機在內的行動裝置，還有即將蓬勃發展的邊緣運算，將有效減少集中遠端執行運算量，再搭配上AIoT應用加速發展。ＡＩ需要強大的運算能力，縱然不一定會出現殺手級應用，但可以預期在未來生活中將無所不在。

轉單效益持續發酵

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在ＡＩ裝置端應用產品如自駕車、機器人、無人機（艇）、行動裝置、智慧家庭、手機、NB/PC、智慧監控攝影機等，除了消費性大宗的手機、NB/PC之外，多半偏向少量多樣且分散，且對於所需算力大不相同，產品之間的連動關係也將更為緊密。過去安控產品相對侷限，然而加入ＡＩ的智慧監控攝影機，可以應用在ＡＲ眼鏡、街景拍攝、機器人等各式各樣商品，不過各商品則各有各的限制，如ＡＲ需要小尺寸封裝、街景拍攝的預算考量，或用於機器人，則會有更多的變化與更高的需求。

美國前總統川普政府對中國展開貿易戰，而後不斷延伸至科技、金融等，一九年通過國防授權法（ＮＤＡＡ），二○年八月禁止聯邦機構與使用華為、中興、海能達通信、海康威視和大華科技等五家中國企業，提供的電信設備和服務的承包商簽訂、續訂或拓展合約，也禁止承包商在任何系統、系統的某個組成部分使用上述廠商設備和服務。

安控產品名稱顧名思義對於安全特別重視，也因此於一九年十月，包含海康威視、大華股份等八家中國企業，被美國列入實體清單，理由是協助侵害新疆少數民族人權，而後於二一年，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）認定大華股份對美國國家安全構成不可接受的風險，禁止向該公司提供新設備，二二年美國國防部再將大華股份列入軍火工業黑名單。

近十餘年來，安控產業因海康威視與浙江大華，受惠於中過內需市場爆發而迅速崛起，站穩腳步後又積極朝向海外發展，尤其採用削價競爭策略，導致許多國際廠商包含台廠都難以招架，直到美中貿易戰後，加上美國政府一連串的禁令，與地緣政治越演越烈，終於使得中國以外的廠商，營運逐漸露出曙光，不過二三年因景氣、庫存等因素，多數上市櫃掛牌公司業績衰退，但是卻也可以預期，隨著ＡＩ產業蓬勃發展，智慧監控攝影機將成為安控產業成長的重要關鍵產品。

過去安控產品發展，主要圍繞著雲端運算的架構來演進相關規格，基本上產品的升級主要建構規格之上，包含傳輸頻寬、影像壓縮比、儲存設備容量、智慧化ＮＶＲ建置等。

智慧監控攝影機四大優勢

隨著智慧型動裝置的高普及率，搭配物聯網技術日趨成熟，都增加了安全防護的即時性，在延遲性、頻寬使用效率具有優勢，再加上ＡＩ應用加速演進與導入，安全監控產品在精確度、即時性、應用面等，皆有大幅度提升。未來結合邊緣運算架構發展演進，不僅即時性更佳，且也將有更為寬廣的延伸空間。

邊緣運算是未來ＡＩ產業發展的大重點，智慧監控攝影機設置於智慧城市或智慧家庭，將成為其中重要的一環，普及率可望持續提升基本上具有四大優勢，一是裝置端的回應速度大幅提升，不需要透過雲端計算處理，資料傳輸路徑減少、速度也會跟著明顯提升，也降低對網路的需求程度，二是延伸第一點，上傳流量資費成本並不低。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2306期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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