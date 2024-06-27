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台船製造百分百國產離岸風電水下基礎完工　焊接良率逾99%

▲台船公司承接海龍離岸風電水下基礎基樁製造案完工儀式貴賓合影。（圖／台船提供）

▲台船公司承接海龍離岸風電水下基礎基樁製造案完工儀式貴賓合影。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208) 為積極參與經濟部離岸風電政策之推展，承接海龍離岸風電計畫共計63支水下鋼管樁之製造，台船與國內供應鏈密切合作，打造出完全由國產自製之水下基礎鋼管椿，並提前一季，於113年6月19日完成所有檢驗，正式移交海龍離岸風電公司，且製造過程中銲接良率逾99%。

海龍離岸風電專案是目前全亞洲規模最大之離岸風電專案，其裝置容量大於1GW，融資規模達1,170億元，堪稱目前國內最受矚目之風場建置案。台船公司除了參與水下基樁製造以外，旗下子公司台船環海風電工程公司亦承接該案之海上運輸及安裝工程，並使用全國第一艘自建海上施工船，由台船公司建造之環海翡翠輪至台船公司載運鋼管樁至離岸風場安裝。

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▲環海翡翠輪載運鋼管樁作業狀況。（圖／台船提供）

▲環海翡翠輪載運鋼管樁作業狀況。（圖／台船提供）

台船公司於本次製造過程中銲接良率逾99%，可見本土廠商在品質上已可滿足國際標準，更能繳出優於標準的成績單。台船公司的專案管理能力也通過離岸風電產業的考驗，證實除了在造船領域駕輕就熟以外，也有能力接受不同產業的挑戰。

這個案子的塗裝，全部由台船防蝕公司執行。台船防蝕在中能風場計劃中，除了基樁塗裝外，亦完成該風場所有的管架基礎塗裝作業，奠定了本土施工能力。

台船公司除了運用自身船舶建造能力為台灣打造第一艘海事工作船外，也藉由其優秀的銲接技術及製造能力製作了品質優良的水下基礎鋼管樁。在2025年節能減碳及能源轉型的國家願景下，台船與子公司廣泛布局於製造、防蝕、運輸、施工及維護，成為推動能源轉型的重要角色之一。

關鍵字： 台船製造百分百國產離岸風電水下基礎完工焊接良率逾99%

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