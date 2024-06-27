雲豹能源明起關緊閉！　與森崴並列16檔注意股

▲雲豹能源太陽能板資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳瑩欣／台北報導

綠能股漲不停，證交所今（27）日指出，雲豹能源（6869）連續3次遭列注意股，明（28）起打入處置股（俗稱關緊閉），一路關到7月11日止，同為綠能股的森崴能源（6806）則和雲豹能源並列16檔注意股。

雲豹能源今日以215元作收，本益比來到26.88倍，證交所指出，雲豹能源列注意股原因主要有4：1、最近6個營業日累積收盤價漲幅達45.59%；2、6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達62.5元；3、6月27日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之17.83 倍；4、今日週轉率為29.35%。

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由於遭主管機關盯上，雲豹能源提前公告5月營收為2.57億元、年增59.4%，稅前虧損0.17億元，歸屬母公司虧損0.1億元，每股虧損0.08元。總經理趙書閔今日於股東會上解釋虧損原因，主要在於今年上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且新開發案及新工程開始執行，支出費用增加，使得5月出現淨損。

雲豹能源股東會通過去年營收67.83億元、年增7.7%，創歷史新高；稅後純益10.16億元、年增115.7%，每股稅後盈餘（EPS）8.77元，每股配發6.1元現金股利。

除了雲豹能源與森崴能源以外，其餘14檔列注意股的有：和益（1709）、美亞（2020）、所羅門（2359）、一詮（2486）、新產（2850）、訊舟（3047）、日電貿（3090）、弘憶股（3312）、精聯（3652）、健策（3653）、來億-KY（6890）、美德醫療-DR（9103）、明輝-DR（911608）、同方友友-DR（911868）