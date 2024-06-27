▲中環手上還有陽明9489張，以今日股價看獲利空間大。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

中環(2323)今（2）日公告賣陽明(2609)3971張，每單位價格75.96元，交易總金額3.01億餘元，處分利益2431.59萬元，手上還有陽明9489張，現值6,41億餘。中環在今年1月10日公告持有陽明股票9740張，每單位價格為51.19元，5月16日公告以每股57.99元均價買進陽明6225張，以今日陽明收盤價75.2元看，都擁有很大獲利空間。

中環持有的陽明股票進進出出，6月6日才公告在6月3至6日處分陽明4481張，每單位價格77.24元，獲利約4587萬元；5月13日則是公告賣出陽明5134張，交易價60.61元，總交易金額為3,11億餘元，處分利益3862萬元

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4月30日則是公告賣出陽明6457張，認列投資損失3962萬元，賣出均價為46.70元，交易時間是在3月19日至4月30日，低於當日收盤價52.5元，顯示其中應有不少是在陽明股價上漲前就已賣出。

中環在今年1月10日公告取得陽明9740張，總交易總金額4.99億元，交易日期為去年12月29日至今年1月10日，每單位價格為51.19元，5月16日公告以每股57.99元均價買進陽明6225張，陽明今日收盤價是75.2元，估計可以有不少獲利空間。該公司今年名列陽明十大股東，排名第七，3月26日的持股比例是0.62%。