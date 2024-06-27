ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

迪士尼５遞補頻道暫通關　NCC附負擔通過申請：持續調查收視率

記者蘇晟彥／綜合報導

針對在今年年初就退台的迪士尼５遞補頻道，NCC經過半年的時間終於在 6 月27日暫時拍板通過業者申請許可，將以附負擔許可的方式通過「有線廣播電視系統經營者申請涉及國家地理頻道等5頻道之規劃及其類型變更」，但要求有線電視系統經營者應持續辦理頻道收視率或滿意度調查，作為內部檢核頻道規劃與安排之依據。

▼NCC拍板以附負擔許可的方式通過「有線廣播電視系統經營者申請涉及國家地理頻道等5頻道之規劃及其類型變更」。（圖／ETtoday資料照）

▲▼

NCC決議以附負擔方式許可62家有線電視系統經營者營運計畫中「頻道之規劃及其類型」之基本頻道異動申請。
國家通訊傳播委員會（下稱NCC）於今（27）日第1125次委員會議審議附負擔通過「有線廣播電視系統經營者申請涉及國家地理頻道等5頻道之規劃及其類型變更」，該會說明有關有線電視系統經營者針對去年底「國家地理頻道」、「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」及「STAR World」等5個頻道終止經營，營運計畫中「頻道之規劃及其類型」基本頻道異動案，國家通訊傳播委員會(NCC)依有線廣播電視法第29條、行政程序法第93條第2項第3款等相關規定，決議以附負擔方式許可62家有線電視系統經營者所提之基本頻道異動申請，要求有線電視系統經營者應持續辦理頻道收視率或滿意度調查，作為內部檢核頻道規劃與安排之依據；並於各地方政府進行114年度及115年度之基本頻道費率審議期間，提送113年度及114年度之前3季（1-9月）收視情形調查報告及其頻道授權成本等資料予地方政府，以作為核准費率之參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NCC說明，考量原迪士尼等頻道在臺長期經營，其製播資源、人才與資金規模，新進替代頻道尚難於短期內比擬，評估應需有相當時間培養消費者收視習慣，爰要求系統經營者應持續辦理頻道收視率及滿意度調查，依調查結果適時調整頻道規劃，並呼籲地方政府費率審查時審酌收視滿意度等調查結果及頻道授權成本資料後，反應於費率之增減，以落實消費者權益之維護。

關鍵字： NCC迪士尼

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雲豹能源明起關緊閉！　與森崴並列16檔注意股

雲豹能源明起關緊閉！　與森崴並列16檔注意股

綠能股漲不停，證交所今（27）日指出，雲豹能源（6869）連續3次遭列注意股，明（28）起打入處置股（俗稱關緊閉），一路關到7月11日止，同為綠能股的森崴能源（6806）則和雲豹能源並列16檔注意股。

2024-06-27 18:04
新青安核貸戶數新北近2成最多　年限逾30年占5成

新青安核貸戶數新北近2成最多　年限逾30年占5成

財政部今天公布新青安房貸數據，自去年8月至今年5月底，以區域核貸戶數觀察，新北市占近2成最多、高雄市近15%居次、台中市14.23%居第3；就房屋總價而言，1500萬元（含）以下占比達約78.2%；貸款年限落在31年至40年者，達到5成。

2024-06-27 18:02
台積電砸3340億元增資海外美、日廠　投審會准了

台積電砸3340億元增資海外美、日廠　投審會准了

經濟部投資審議會今（27）日召開第9次會議，會中核准4件重大投資案件，其中，台積電（2330）分別以52.62億美元（約新台幣1713.67億元）增資日本熊本廠、50億美元（約新台幣1628.34億元）增資美國亞利桑那州廠，日本、美國兩地合計砸逾新台幣3340億元擴廠，將有助於台灣半導體產業持續維繫及提升國際競爭力。

2024-06-27 17:23
新青安高危炒房戶當心！　財政部：明找行庫開會盤點

新青安高危炒房戶當心！　財政部：明找行庫開會盤點

新青安遭指助長人頭戶炒房、承貸戶購屋後轉手出租，財政部次長阮清華今（27）日表示，對新青安任何違規行為，財政部「絕對不會放手」、「零容忍」、會查到底，請申貸戶不「以身試法」。阮清華指出，明天將找行庫開會，要求盤點新青安高風險戶現況。

2024-06-27 17:15
長榮除息首日最高填6成　下波陽明接棒

長榮除息首日最高填6成　下波陽明接棒

長榮（2603）今（27）日除息每股10元，除息參考價為190元，盤中買盤湧入力拚填息，最高上漲3.4％或6.5元至196.5元，填息約6成；陽明（2609）、萬海（2615）也跟著上揚，盤中都漲逾1％。

2024-06-27 14:59
童子賢：別對能源太樂觀　飄飄然恐喪失台積電優勢

童子賢：別對能源太樂觀　飄飄然恐喪失台積電優勢

和碩董事長童子賢今天說，他提到不要對台灣是AI中心的說法太「飄飄然」，是包含不要對能源太樂觀，台積電非常努力幫台灣創造先進製程優勢，「可是我們的飄飄然，卻沒有替台積電繼續把後面的優勢持續布局下去」。

2024-06-27 17:44
統一Dream Plaza明年開幕　博客來首家實體店將進駐

統一Dream Plaza明年開幕　博客來首家實體店將進駐

統一企業（1216）今（27）日舉行股東會，統一集團美麗事業董事長高秀玲也現身股東會場，面對媒體提問信義區Dream Plaza的最新進度，她表示博客來首間實體書店已經定案、星巴克也緊密開會討論，不過因為安全問題，工程時間比預期多了3個月，但2025年一定會如期開幕。

2024-06-27 10:22
每月最高9200元！　5大製造業「無薪假補貼」延長至今年底

每月最高9200元！　5大製造業「無薪假補貼」延長至今年底

勞動部今（27）日公告，自7／1起延長辦理僱用安定措施，共有「橡膠製品業」、「電子零組件業」、「電腦電子產品及光學製品業」、「機械設備業」、「其他運輸工具及其零件業」等5大製造業受僱勞工適用，每人每月最高可領9200元。

2024-06-27 17:54
00940未入榜！5大爆紅ETF　00936、00733奪冠亞軍

00940未入榜！5大爆紅ETF　00936、00733奪冠亞軍

Yahoo奇摩股市App今（27日）公布2024年第二季「五大爆紅ETF榜」，雖大熱ETF元大台灣價值高息（00940）不出意料在第二季ETF個股網頁總瀏覽量中登頂，但因其於4/1才掛牌，故未納入本季爆紅榜中。綜觀「五大爆紅ETF榜」，以中小型股走勢強勁，其中台新永續高息中小（00936）兼具「永續、高息和中小」三大題材，奪下冠軍；富邦台灣中小（00733）今年上半年配息達5.15元，創成立以來新高，吸引投資者目光，排行第二。

2024-06-27 11:27
外媒爆印度廠歧視已婚女性　鴻海5大聲明嚴正否認

外媒爆印度廠歧視已婚女性　鴻海5大聲明嚴正否認

《路透社》披露鴻海（2317）印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）iPhone組裝工廠，拒絕聘用已婚女性，印度總理莫迪（Narendra Modi） 政府因此下令徹查，對此鴻海今（27）日在重訊以5大聲明嚴正否認，並表示，目前廠區中女性員工中約25%為已婚，且也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。

2024-06-27 10:40

讀者迴響

熱門新聞

00940配息來源「股利為主」　逾千人持有400張以上加收二代健保

00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

揪全家買00940「自己先下車」　他見配息糗了

省下珍奶錢！台中男「定期定額」買彩券中頭獎

放棄竹科年薪300萬　工程師4原因「赴日賺200萬」

震撼海運界　中遠海運為搶造海岬型船20年來首次向日本詢價

85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化配息率6%

竹科購屋族外溢到竹南　在地房仲指路：2區最熱門

讚打工「時間彈性、錢不少」　他卻點出隱憂

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366