迪士尼５遞補頻道暫通關　NCC附負擔通過申請：持續調查收視率

記者蘇晟彥／綜合報導

針對在今年年初就退台的迪士尼５遞補頻道，NCC經過半年的時間終於在 6 月27日暫時拍板通過業者申請許可，將以附負擔許可的方式通過「有線廣播電視系統經營者申請涉及國家地理頻道等5頻道之規劃及其類型變更」，但要求有線電視系統經營者應持續辦理頻道收視率或滿意度調查，作為內部檢核頻道規劃與安排之依據。

▼NCC拍板以附負擔許可的方式通過「有線廣播電視系統經營者申請涉及國家地理頻道等5頻道之規劃及其類型變更」。（圖／ETtoday資料照）



NCC決議以附負擔方式許可62家有線電視系統經營者營運計畫中「頻道之規劃及其類型」之基本頻道異動申請。

國家通訊傳播委員會（下稱NCC）於今（27）日第1125次委員會議審議附負擔通過「有線廣播電視系統經營者申請涉及國家地理頻道等5頻道之規劃及其類型變更」，該會說明有關有線電視系統經營者針對去年底「國家地理頻道」、「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」及「STAR World」等5個頻道終止經營，營運計畫中「頻道之規劃及其類型」基本頻道異動案，國家通訊傳播委員會(NCC)依有線廣播電視法第29條、行政程序法第93條第2項第3款等相關規定，決議以附負擔方式許可62家有線電視系統經營者所提之基本頻道異動申請，要求有線電視系統經營者應持續辦理頻道收視率或滿意度調查，作為內部檢核頻道規劃與安排之依據；並於各地方政府進行114年度及115年度之基本頻道費率審議期間，提送113年度及114年度之前3季（1-9月）收視情形調查報告及其頻道授權成本等資料予地方政府，以作為核准費率之參考。

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NCC說明，考量原迪士尼等頻道在臺長期經營，其製播資源、人才與資金規模，新進替代頻道尚難於短期內比擬，評估應需有相當時間培養消費者收視習慣，爰要求系統經營者應持續辦理頻道收視率及滿意度調查，依調查結果適時調整頻道規劃，並呼籲地方政府費率審查時審酌收視滿意度等調查結果及頻道授權成本資料後，反應於費率之增減，以落實消費者權益之維護。