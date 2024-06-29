LINE訊息3步驟查證「可疑語音」　防疫、健康假資訊最多人關注

▲「LINE訊息查證」，至今收到超過24.6萬筆可疑訊息的舉報。（圖／記者劉維榛攝，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

網路充斥假訊息，如果沒有「媒體識讀能力」，恐怕就會接受造假的資訊。LINE在2019年推出「LINE訊息查證」，至今帳號好友數已超過84.2萬人，收到超過24.6萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過77.1萬人次，成台灣最大訊息查證平台，在邁入5周年之際，LINE更進一步加入可疑語音的查證功能。

LINE表示，「LINE訊息查證」正式上線語音轉文本（Speech to Text, STT）服務，也就是自動辨識語音內容並轉譯成文字，當用戶在LINE上收到可疑語音，可將可疑語音上傳至LINE訊息查證官方帳號「@linefactchecker」，再由第三方查核機構進行查核並回覆結果。

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LINE推出查證的新功能，是台灣市場第一個STT應用案例，可以進一步拓展LINE訊息查證處理的項目，包括原先的文字與連結，2023年4月也新增「文字型圖片」，如今更加入「語音」（目前第一階段只支援國語）STT功能，幫助用戶因應平均每日20至30則、每個月600至930則可疑語音的查核需求。

▲三步驟在LINE訊息查證官方帳號「@linefactchecker」上，查核可疑語音。（圖／LINE提供）

此外，根據LINE在5年統計資料顯示，也加權整理出影響力前10名的錯假訊息，第一名就是與防疫相關的「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」錯誤訊息。

其他包括「防疫專案線上申請網站？每人補助3,000元？」、「面對疫情傳愛不傳害，三招判別疫情訊息」、「收到疫情防疫志願者的訊息，要求加LINE配合防疫工作？」分別拿下第3、4、10名，光是防疫相關就拿下4個名次。

近期熱門關鍵字AI議題也成為錯假訊息排行中的亮點，「接到陌生電話不要先講話？AI會蒐集？」等誤導訊息則一舉衝入第7名。其他包括地震、電費與健康主題相關，如癌症、阻斷病毒等也都受到關注。

● LINE訊息查證「TOP 10錯假訊息」排行榜

第1名：「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」

第2名：「紅殼雞蛋是添加色素、偽裝土雞蛋販售？」

第3名：「防疫專案線上申請網站？每人補助3000元？」

第4名：「面對疫情傳愛不傳害，三招判別疫情訊息」

第5名：「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」

第6名：「明天開始電費分三段式？」

第7名：「接到陌生電話不要先講話？AI會蒐集？」

第8名：「蜂蜜可以阻斷病毒的複製，平常要多喝蜂蜜水？」

第9名：「麵條添加磷酸鹽過量，腎壞、肝硬化、癌症上身？」

第10名：「收到疫情防疫志願者的訊息，要求加LINE配合防疫工作？」