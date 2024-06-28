日商超優福利搶人！　台籍設備工程師曝想加入「必備人格特質」

▲TEL台籍設備工程師Andy。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

在科技業普遍高薪下，員工福利儼然成為廠商搶人才的重要利器，特別以優秀福利著稱的外商，更是不少畢業生的工作首選，全球半導體設備大廠東京威力科創（TEL）一名員工就現身說法，除了分享外派日本工作的心路歷程外，更透露在日商工作最吸引人的福利及想盡日商必備的人格特質。

TEL一名年資七年的員工Andy，今年4月被外派至日本宮城研發中心，近日剛好來到TEL松島研修度假中心體驗員工福利，他也分享當初他會選擇TEL作為第一份工作至今的原因，他回憶道，七年前他從材料研究所畢業後，由於學長和同學建議，他放棄了其他三家公司的邀請，加入TEL，一做就是七年，今年在主管的推薦下，他被外派到日本，投入先進設備開發。

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談到在日商工作的心得，Andy認為，有別於傳統日商讓人害怕的特質，包括排外、上下階級分明、下班強迫應酬等，在TEL這邊通通沒有，和同事、主管都可以和諧的合作和對談，因此工作起來非常愉快，也因此他才會接受來到日本投入更先進的研發工作。

近日由於台積電來到日本設廠，讓不少台灣員工也對來到日本工作心生嚮往，Andy也大方分享自身經驗，他表示，身為設備研發工程師，他會想來到日本，是為了看到不同的技術，不過他也給想來日本工作的設備工程師一些建議，他認為只做好工程師是不夠的，在日本當設備業務工程師，還需要有開朗活潑的人格特質，比較容易和他人合作並打成一片。

Andy也分享，他被外派到日本，TEL其實給予不少補貼跟協助，由於他是和老婆一起來，搬家首先就是個問題，但搬家費用公司不但全出，每個月房租也有補助，因此他就在仙台市租了一個含車位的公寓，市內約21坪，一個月租金14萬日圓，約合台幣28000元，另外，公司也會配車給他開，讓他之後可以更方便通勤。

▲Andy在日本住家。（圖／Andy提供）



除此之外，公司還給予家電補貼，讓他們可以購買家電，並且之後是能帶回台灣的，另外，公司還給予每年一次的返台假，公司補貼全額來回機票費用，回台後，還有健檢假可以使用，和台灣多半爆肝的工程師相比，可說是相當幸福。

至於來日本是否有不適應的地方，Andy則表示，多少還是有，像是他印象比較深刻的就是剪頭髮，因為不知道怎麼溝通，結果原本只是想剪，卻變成剪加燙，另外就是看醫生也是比較麻煩的問題，因為語言關係，可能比較難和醫生溝通，因此如果遇到像看牙醫之類的問題，可能還是會考慮回台灣再看醫生。

談到職涯目標，Andy則說，他很清楚他未來還是會回去台灣的，來日本主要還是為了看到不同的技術，讓自己更進一步，在日本，優秀的員工會被派往台灣學習，在台灣則是優秀的員工會被派往日本，未來在日本獲得更多經驗及技術後，他希望能夠在回到台灣後，把他在日本看到的、學會的技術帶回台灣，再往更高的目標邁進。