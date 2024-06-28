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快訊／0056配1.07元再創新高　年化配息率衝破10%

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲0056今日公布配息。

記者廖婕妤／台北報導

元大高股息（0056）第三季配息公告，每股配發1.07元，以今（28）日股價41.12元計算，年化配息率衝破10%，未來將在7月12日第二階段公告確定配息金額，7月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在7月15日前買進並持有，配息發放日則在8月9日。

今年以來高股息ETF持續高度成長，0056規模同步於6月19日突破3,000億新高。作為台灣第一檔高股息ETF，0056長期運營穩定，連續配息且填息年度進入第14年，今年第一季、第二季除息僅7、13個交易日即填息。隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現增長趨勢，包括2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的兩倍以上。

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0056追蹤之臺灣高股息指數為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。據國發會6月27日公布資料，本次景氣對策信號分數波段以2023年2月為最低點，至2024年4月重返黃紅燈，5月並續亮，臺灣高股息指數在反映高息特色的同時，可望持續具備成長性。

依元大投信官網揭露至6月27日，0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為11.09元，較2023 年底的7.62元成長逾45%，包含股息收入的可分配收益則達4.93元，提供未來配息基礎。

0056至今年第二季累計配息23.04元，已接近發行價格25元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息ETF。

關鍵字： 高股息ETF元大投信0056配息

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