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343萬人領錢了！首批退稅　7月31日直接入帳

首批退稅破559億…343萬人領錢了　兌領有效期曝光

▲112年度綜合所得稅的首批退稅要發下來了。（示意圖／CTWANT資料照）

圖、文／CTWANT

領錢了！112年度綜合所得稅的首批退稅即將核發，大約有343.6萬件，退稅總金額創歷年新高，超過559億2094萬元，平均每案退稅金額約1.6萬。對此，財政部說明，綜合所得稅依申報方式分3批次退稅，規則和時間也曝光了。

根據財政部統計資料，第一批直撥退稅核定335.7萬件、退稅總金額549億6848萬1873元，退稅款將在7月31日入帳。財政部提醒，尚未申請直撥退稅的民眾，請把握最後機會，可在6月26日至7月10日到財政部稅務入口網線上申辦，或將國稅局寄發直接劃撥退稅同意書填妥後，在7月10日前向國稅局所屬分局、稽徵所或服務處提出申請，即可於首批退稅日收到退稅款項。

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財政部指出，首批退稅的民眾，辦理112年度綜合所得稅結算申報，在5月1日至5月31日採用「網路申報」或稅額試算採「線上登錄」、「電話語音確認」回復稅額試算內容，以及5月10日以前向戶籍所在地稽徵機關以稅額試算「書面確認」回復的退稅案件皆列入。

財政部提醒，若是直撥退稅的民眾，退稅款將在7月31日入帳；未採用直撥退稅方式的民眾，國稅局將寄發退稅憑單，再由民眾在兌領有效期間內（7月31日至9月30日）持向金融機構辦理託收或兌領。另外2批退稅時間，分別是10月31日、以及明年1月20日。

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