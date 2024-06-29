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產學合作更上一層樓　萬海受邀中興大學開設冷鏈技術課程

▲萬海航運在中興大學開冷煉技術課程。（圖／萬海提供）

▲萬海航運在中興大學開冷煉技術課程。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

在國立中興大學的邀請下，萬海航運於昨(28)日舉辦了一場專題講座，探討冷鏈技術與雲端監控如何提升外銷農產品的品質。該講座是中興大學植醫學程「113年運用精準冷鏈技術優化農產品品質以提升驗證稽核效能」系列課程的一部分，讓學生深入了解冷鏈技術在農產品運輸中的應用及其對提升產品品質和價值的重要性。

萬海在講座中分享了冷鏈技術領域的專長和競爭優勢，包括冷凍貨櫃的運作機制、控制系統，以及海運冷鏈的關鍵技術。其中特別提到氣調技術能夠根據貨物的不同需求，調整貨櫃內的氣體濃度，從而延長保鮮期。此外，雲端監控系統則使萬海團隊能夠全天候監控冷凍貨櫃的位置和狀態，並進行遠端控制，大大提高了貨物管理的效率和品質。

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萬海強調，除了先進的冷鏈技術，正確的裝載方法也是確保貨物品質的關鍵。講座中詳細介紹了貨物的預冷溫度、包裝、裝櫃分布、通風和固定等因素對品質的影響。同時，萬海還分享了如何協助客戶滿足日本、美國等國家的進口農產品檢疫規定，並提供過去與中興大學和農科院合作成功通過檢疫的案例和經驗。

學生們對萬海的冷鏈技術表現出極大的興趣，課堂上的互動和討論十分熱烈。學生們提出了許多角度的問題，表示這次講座讓他們對冷鏈技術有了更深刻的理解，對海運業也產生了相當多的興趣，更期待有機會參觀萬海的冷凍貨櫃，親自體驗冷鏈技術。

萬海航運與中興大學的長期合作關係，不僅促進了學術交流和產學合作，也將企業實務經驗與學術研究相結合，創造了雙贏的局面。萬海對中興大學的支持表示感謝，並重申產學合作的重要性，強調透過這樣的合作，可以推動技術交流和創新，提升產業競爭力，培養優秀人才，為台灣的農業和航運產業增添更多價值。

關鍵字： 產學合作更上一層樓萬海中興大學冷鏈技術課程

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