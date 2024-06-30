快訊／全台「最富里」五連霸　竹市關新里平均所得461.1萬破紀錄

▲新竹科學園區在AI狂潮下，持續帶旺新竹縣市居民平均所得。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

全台「最富里」出爐，財政部最新統計顯示，新竹市東區關新里111年度平均年所得以461.1萬元的驚人數字，連續5年稱霸全台，也是台灣綜合所得統記歷史上第1個轄區內平均所得衝破460萬元的鄰里。

「AI帶旺的富人實力超過我們想像！」稅務人員分析，新竹縣市科技人才彙聚，疫後收入也明顯成長，形成在富有鄰里排行榜上「霸榜」的現象，除了關新里連5年稱王以外，111年度全台第2富鄰里也落在新竹市，由大同里以388.7萬奪下后座，新竹縣竹北市中興里以347.5萬續排老三。

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而外界眼中的「天龍國」台北市在平均所得排名上則明顯退縮，台北市士林區永福里110年度還以296.3萬元排第2名，111年度雖然大增至342.5萬元，依舊是天龍國最富里，但在全台鄰里排名中已退步2名落至第4。

至於全台第5名富有鄰里，則由新竹縣竹北市東平里以336萬元奪下；而110年度名列第4的竹北市鹿場里，則因平均所得「僅」333萬元被擠出前5強，排名第6。

「109年關新里平均年所得才剛破300萬大關，來到301.2萬元，當時也是全台第1個平均年所得刷破300萬元的鄰里。」統計人員指出，關新里大約9年前才由新竹市新莊里和關東里兩地整合出來，不過隨著轄內6000人所得年年高升，長年報稅紀錄顯示「沒有一個是低收入戶」，110年關新里平均年所得來到374.7萬元，111年更猛，直接衝破400萬大關，在高科技業發展持續看旺的情形下，相關人才年所得有機會再向上成長，關新里還有機會締造新紀錄。

財政部強調，綜合所得稅為當年度5月申報前一年度所得，賦稅單位比對補漏稅與退稅資訊，收足申報資料分析之後才能向外公告，因此112年度資訊要等到明年第3季左右才會揭露。