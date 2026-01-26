預見移動新浪潮　「360° MOBILITY Mega Shows」啟動預登

▲「360° MOBILITY Mega Shows」完整串聯移動產業上下游供應鏈，提供一次到位的拓銷與技術交流機會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球汽機車零配件與移動產業的重要年度盛會-「360° MOBILITY Mega Shows」，將於2026年4月14日至17日在台北南港展覽1館盛大展出，現已正式開放線上預先登記，外貿協會邀請國內外業者提前卡位，掌握下一波移動產業關鍵商機。

該展由外貿協會主辦，整合「台北國際汽機車零配件展 (Taipei AMPA)」、「台灣國際智慧移動展 (E-Mobility Taiwan)」，以及與台灣區電機電子工業同業公會共同主辦的「台北國際車用電子展 (Autotronics Taipei)」，三展聯手打造橫跨零組件、車用電子、電動化與智慧移動科技的亞洲級產業平台，完整串聯移動產業上下游供應鏈，提供一次到位的拓銷與技術交流機會。

回顧2025年展會，共吸引來自120國、近4萬名專業人士觀展，國際能見度與買主動能持續攀升，穩居全球重要移動產業展會之一。2026年展會將以「Empower Every Move」為核心精神，聚焦「Next Mobility (次世代移動)」「Green Mobility (綠色移動)」及「Connected Mobility (智慧聯網)」等三大前瞻主軸，展出內容橫跨傳統精密零件、移動科技、電能及動力系統、智慧照明、改裝配件、手工具及製造修護設備等，完整呈現產業從傳統機械邁向智慧電能與系統整合的技術躍進。

根據產業研究預估，2026年全球汽車零件產值將可望突破6,100億美元，車輛角色正由單純交通工具，轉型為結合AI、聯網與能源管理的「智慧移動夥伴」。

本屆展會中，包括虎山、國全精密、南晃、秀山、記銘、泰茂等指標廠商，將展現傳統零件高值化與系統整合成果；在車用照明領域，龍鋒、巨輪興業、佳欣等企業，則以自動化製程與設計美學，呈現智慧照明新趨勢。隨著軟體定義汽車(SDV)成為產業關鍵發展方向，車用半導體與軟體應用比重快速提升。

「移動科技」與「移動能源解決方案」展區中，馳諾瓦、華城電能、健和興端子、公信電子及飛鳥車用電子等重量級業者，將展示前瞻能源管理與AI應用技術；而車用電子展區則集結怡利電子、神達數位、凱銳光電、車威視科技等大廠，共同彰顯台灣在全球電動化與智慧化供應鏈的關鍵地位。

展覽期間同時進行多樣系列活動，如KOL Guided Tour、360°Spotlight及採購洽談會等，協助業者精準對接商機。其中360° MOBILITY Forum將邀集國際專家，透過主題演講與Panel對談，深入解析全球移動產業趨勢與合作契機。此外，已邁入第五屆的「ESG Achievement」獎項，將持續與國際權威認證機構合作，表彰在淨零排放與永續治理領域表現卓越的企業，推動產業邁向永續發展。

「360° MOBILITY Mega Shows」不僅是技術實力的重要舞台，更是布局全球移動產業未來的關鍵平台。目前已開放線上預先登記，完成預登即可快速取得入場憑證，貿協歡迎國內外業者踴躍報名。詳情請參閱官方網站：。