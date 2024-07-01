10元月配ETF新兵蘊釀中　凱基優選台灣AI 50拼今日核准

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

10元發行的月月配ETF再多一檔！證交所公告，「凱基優選台灣AI 50」將於今（1）日申報期滿，有望成為台股ETF新兵。

證交所指出，凱基優選台灣AI 50由凱基投信發行，為首次募集，募資成立額度2億元起跳，投資地點為國內，保管銀行為第一銀行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱基優選台灣AI 50目前尚在審核中，尚未取得股票代號、公司也尚未揭露商品細節，不過若按照6月13日送交易所審查、12日申報生效制推算，7月1日有望核准生效。

由於凱基投信已推出季配息型的凱基投信旗凱基優選高股息30（00915），且00915今年以來績效超過2成，市場預期在滿足不同息收族群需求下，這檔ETF應會成為凱基投信首檔具備科技題材的月配型產品。

法人指出，今年以來台股ETF募集以「月配型」成為市場主流，包括統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、群益科技高息成長（00946）、野村趨勢動能高息（00944）、兆豐電子高息等權重（00943）等產品皆是如此，若凱基優選台灣AI 50順利開募，且以國內AI題材為訴求，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳拉抬的台廠供應鏈就有機會隨著這檔ETF成立得到新資金投入。