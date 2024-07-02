台大1科系畢業月薪38K　他愣「保全都有40K」！網分析：初期而已

▲大家都希望能有一份高薪的工作。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

多數人都希望可以擁有一份「錢多、事少、離家近」的工作，一名網友表示，聽到朋友提到，社區大樓保全月薪大約40K，而台大會計系畢業後在事務所工作，月薪僅有38K，他感到難以置信，台大畢業的薪水竟然這麼低，貼文曝光，網友認為根本無法比，「一個有未來性，一個沒有」。

有網友在PTT發文，「台大會計薪水比保全低，真假？」和朋友聊天時聽到，社區大樓保全月薪有40K，而台大會計系畢業，在事務所工作，月薪則只有38K，「書讀這麼高結果領比保全還低，真的假的？」

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貼文曝光，網友認為眼光要放遠一點，會計的未來發展性比保全高很多，「保全做保全30年，還是一樣」、「考上會計師，收入可以是保全的3倍」、「四大事務所考績沒問題的話，每年+10%起耶，經理以上有分紅和浮動獎金，保全怎比，保全不會調薪，獎金也那樣」、「初期輸一點是在慘什麼？」「保全一輩子都是4萬，台大會計一輩子都是3萬8嗎？」

也有網友指出，保全40K工作不輕鬆，「保全的40K都是灌水的，把夜班、12小時、月休4天算下去，根本沒比較多，那4萬說不定還把勞健保公司負擔部份也加進去」、「保全以夜班來說，每天要上12小時，薪水根本沒有比較多」。