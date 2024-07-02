不懂公文系統　菜鳥公務員急求救「同事也不會」！前輩點1問題搖頭

▲原PO發文求救。（示意圖／翻攝自pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，最近進入公家機關工作，但完全不懂陳核、送發等等名詞，也不知道處理公文的流程，儘管有先前的案例供他參考，但詳細的流程仍讓他很混亂。對此，網友感嘆，考選部不應該將公文寫作從考試範圍中移除，雖然有輔導員，但不是每個輔導員都很可靠。

原PO在Dcard發文，「求救！完全不懂公文系統」，在處理公文時，對於許多公文名詞和流程感到困惑，不清楚什麼是陳核、送發等公文名詞，不明白為何有時需要線上陳核，有時則需要紙本陳核，如何判斷公文要轉線上、紙本、線上辦到底或其他操作，以及何時需要存查、發文或發完文存查。

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原PO進一步提出了其他的問題，包括什麼是X層決行、如何判斷公文是幾層決行、如何判斷公文要簽到哪一層長官、什麼是併辦和彙辦、何時需要併辦或彙辦、如何決定結案方式等。他還問到關於公文系統的操作問題，如歸檔的具體操作方式、歸檔和存查的區別、公文系統中意見彙整欄位的承辦、會辦、核決的意義、公文系統中的清稿、上傳、發文、送陳的意義，以及創號、掛文號、用印的具體操作流程。

原PO表示，雖然有前案可以參考，但是前案沒寫「這個要轉紙本、送發文、送監印」等等內容，也嘗試問過同事，但同事大多不可靠，還給出錯誤的答案，「上次問他就講話自相矛盾」。

貼文一出，許多前輩留言，「會讓新人上來問，明顯部門的教育訓練規劃很不足」、「其實有行政院文書處理手冊電子檔，看來考選部不該把公文寫作給廢了，果然公文廢掉是個錯誤的決策，正因為同仁、主管沒有要教導的義務，才要自己去找答案，而不是大喇喇的伸手要答案」、「有的單位教育新人完全沒有系統，真的是放羊吃草的那種，我剛考上的時候也是一頭霧水」、「公務人員的東西，很多網路資訊是錯的，然後很多單位主管和同事根本不管不顧」。