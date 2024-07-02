ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

金融業最新公平待客評鑑出爐　永豐銀等5家獲最佳進步獎

▲永豐銀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲永豐銀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（2）日公布金融業最新公平待客評鑑結果，排名前 25%業者，共計有永豐銀、一銀等 9 家銀行業、凱基證等大型綜合券商 3 家、 遠智證券等小型專營證券商 6 家、兆豐期貨等期貨業 4 家、國泰人壽等壽險業 6 家及南山產物等產險業 5 家；另公布5家永豐銀、群益證、凱基期貨、台灣人壽及和泰產物5家獲得最佳進步獎。

金管會為瞭解金融業是否落實「公平待客原則」，今（113）年續對36家銀行、9家大型綜合證券商、21家小型專營證券商、13家期貨商、21家壽險公司及19家產險公司進行書面評核，檢視112年度落實情形，且已完成評核作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會指出，此次評核結果揭露範圍，分2級距公布，第1級距為前25%業者，第2級距為前26%-50%業者，同時維持表揚前25%業者，以及頒發最佳進步獎，最佳進步獎得獎業者為永豐商業銀行、群益證券、凱基期貨、台灣人壽及和泰產物等5家，以鼓勵業者較上次受評有顯著之進步，而具體進步優良事蹟包括：優化申訴處理機制、增加資安預算強化資訊安全核心系統營運能力、設計慢性病風險預測模型供客戶自我評估未來健康風險等。

金管會表示，依此次評核結果，各項原則評核分數多呈現上升趨勢，金融業整體表現呈現進步，且董事會日益重視金融消費者權益議題及公平待客推動成效，除對前次評核缺失，提出具體改善計畫外，並積極研提相關優化措施，包括邀請身障團體體驗無障礙測試版APP，以優化APP之設計，與提供電子保單QR-Code語音朗讀服務，以及建立年輕客群之信用貸款不得逾月收入之一定倍數、當沖交易虧損達單日交易額度一定比例者，增訂加強提醒與關懷等控管措施。

評核過程亦發現有金融業至外國著名金融同業機構進行實地參訪，汲取相關公平待客之經驗及作法，以及金融業董事會成員提出運用社群媒體強化年輕客群投資教育之建議、實地查訪電話客服中心並提出指導等，從上而下建立公平待客之企業文化。

金管會進一步說明，公平待客原則中，較有改善空間的是「注意與忠實義務」原則，包括證券商非依客戶指示下單、未查證客戶於同一IP位置下單之原因與合理性等缺失。金管會除建議業者法遵及內稽單位加強檢測業務單位法令遵循及內部控制制度之落實情形外，亦強調將加強日常監理。

金管會表示，自108年起舉辦公平待客評核，今（113）年為第6次辦理評核，金融業者多已建立公平待客原則相關事項提報董事會之機制，且部分業者進一步將董事會決議事項之後續辦理情形，提報董事會報告或研提精進改善措施，顯示業者已普遍重視公平待客。

金管會期許業者能持續精進落實公平待客之相關作為，提升對金融消費者之服務品質，以獲得金融消費者之信賴與託付。

關鍵字： 金管會公平待客

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP79正片／2024年最值得申請的七張信用卡，網購神卡現金回饋高達5%！

推薦閱讀

領息走人！鴻海遭三大法人聯手賣5.13萬張　外資連砍3天今下手最重

領息走人！鴻海遭三大法人聯手賣5.13萬張　外資連砍3天今下手最重

鴻海（2317）2日上演除息秀，早盤開高走低、一度漲到213元，填息率近5成，但在10點20分許，股價卻翻黑急跌，終場跌了6元，跌幅2.85%，收盤價為204.5元，填息不成反貼息，三大法人更聯手賣超鴻海5.13萬張。

2024-07-02 17:34
「黃仁勳明牌股」照飛！所羅門、弘憶股　被列入21檔注意股名單

「黃仁勳明牌股」照飛！所羅門、弘憶股　被列入21檔注意股名單

證交所2日公布21檔注意股，其中，近期與輝達綠電訂單有關的雲豹能源（6869），6個營業日累積收盤價漲幅達40.28%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達76元，被列入注意股。

2024-07-02 18:01
陽明北美線8月起每大箱擬漲2千美元　實際漲幅待觀察

陽明北美線8月起每大箱擬漲2千美元　實際漲幅待觀察

陽明海運今(2)日通知攬貨業者，8月1日北美地區每大箱(40呎櫃)運價要調漲2千美元。攬貨業與外籍船公司指出，陽明本月1日美東線沒跟上超大型貨櫃船公司每大箱漲2千美元計畫，僅實漲了1千美元，本月中將針對直客拉高旺季附加費，8月1日漲2千計畫應該是防範市場真有大漲條件，提早向相關航政主管機關報備與通知客戶，實際漲幅待觀察。

2024-07-02 17:03
蔡鎮宇擬同時吃下安泰、京城銀　金管會回應「第一次聽說」

蔡鎮宇擬同時吃下安泰、京城銀　金管會回應「第一次聽說」

針對市場傳出國泰金控（2882）董事長蔡宏圖胞弟、前國泰金副董事長蔡鎮宇有意買下安泰銀行（2849）與京城銀行（2809），再推動兩家銀行合併，金管會今（2）日回應，第一次聽到這樣的訊息，對於市場併購訊息不予評論。

2024-07-02 18:13
史上新高！今瞬間用電最高飆4118萬瓩　台電：供電充裕亮綠燈

史上新高！今瞬間用電最高飆4118萬瓩　台電：供電充裕亮綠燈

夏日炎熱持續帶動用電量攀升，根據台電公告，今（2）日下午1點52分瞬間用電量飆至4118萬瓩，創史上新高，超越2022年7月22日的4074.8萬瓩；台電表示，主要是因為夏季型態炎熱，推升用電持續稱成長，但即使如此，備轉容量率仍有16％以上，因此供電無虞。

2024-07-02 17:24
聯詠2026有望切入iPad摺疊市場　外資喊「別小看」

聯詠2026有望切入iPad摺疊市場　外資喊「別小看」

美系外資今日釋出最新報告，看好IC大廠聯詠（3034）在蘋果iPhone 16助攻下，獲利會有7.9%的成長，2026更有望切入iPad產品線，因此維持666元的目標價，並強調不要小看聯詠。

2024-07-02 15:47
金融業最新公平待客評鑑出爐　永豐銀等5家獲最佳進步獎

金融業最新公平待客評鑑出爐　永豐銀等5家獲最佳進步獎

金管會今（2）日公布金融業最新公平待客評鑑結果，排名前 25%業者，共計有永豐銀、一銀等 9 家銀行業、凱基證等大型綜合券商 3 家、 遠智證券等小型專營證券商 6 家、兆豐期貨等期貨業 4 家、國泰人壽等壽險業 6 家及南山產物等產險業 5 家；另公布5家永豐銀、群益證、凱基期貨、台灣人壽及和泰產物5家獲得最佳進步獎。

2024-07-02 17:42
130萬股民注意！中鋼敲定7／25除息　每股配發0.35元、殖利率1.5%

130萬股民注意！中鋼敲定7／25除息　每股配發0.35元、殖利率1.5%

中鋼（2002）2日公布，每股配發0.35元，將於7月25日除息，發放日為8月28日。如果以7月2日收盤價23元計算，現金殖利率約1.52%

2024-07-02 13:53
日圓現鈔「0.2050」刷38年最甜！　10萬台幣多換3.6萬日圓

日圓現鈔「0.2050」刷38年最甜！　10萬台幣多換3.6萬日圓

日圓探底，台銀今（2）日上午近11點現鈔賣出價開出0.2050的價格，再探38年最甜，以10萬元台幣可多換3.6萬日圓。

2024-07-02 12:17
雲豹能源關不住！今創269元新高　公司債同列處置

雲豹能源關不住！今創269元新高　公司債同列處置

雲豹能源（6869）近日挾著AI綠電利多股價連漲，上周五起遭證交所處置關禁閉，股價每5分鐘撮合一次，但1日仍強勢亮燈，衝上254元新高價，今日再衝高來到269元，就算被關仍止不住漲勢。

2024-07-02 11:57

讀者迴響

熱門新聞

00929配息首見下降！高股息成分股殖利率僅5%　達人：是警訊

慧友從25.8元起飛　一路攻上89.5元寫歷史新高

130萬股民注意！中鋼敲定7／25除息

男友說我養妳！妹子列15項支出「月付68萬」

00934年化配息逼近2成　老手引「00936慘案」拋3大潛在危機

快訊／雨彈炸裂　新店一級淹水警戒

日圓現鈔「0.2050」刷38年最甜！　10萬台幣多換3.6萬日圓

國泰世華攜手《腦筋急轉彎2》角色設計師

快訊／月月配00934首發0.33元　年化配息率逼近20%

快訊／39萬人注意！006208每股配0.783元　7／16除息

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366