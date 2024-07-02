00929配息首見下降！高股息成分股殖利率僅5%　達人：是警訊

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／碎念女子萬萬歲Murmur Girl

#上班前女子碎碎唸系列

剛收盤的美股主要仍然以科技股領漲，主要指數都收漲：道瓊+0.13%、標普+0.27%、納斯達克指數+0.83%、費城半導體指數+0.09%；台積電ADR-0.85%、Apple+2.91%、Microsoft+2.19%、NVIDIA+0.62%、Alphabet+0.58%。

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如果沒有意外，今天台股的表現女子自己是滿期待的。而回到債券及匯率市場，美債殖利率由於受到美國大選不確定因素影響再度收高；美元雖然微貶值，但以美元兌日圓來看，仍然處於1美元兌161日圓的水準，有日圓需求的朋友也是可以考慮分批入手。

最後談一下昨天「第一階段」公告的幾檔ETF配息（在第二階段確定前仍可能有變數）：

市值型

0050配1元

006208配0.783元

女子覺得市值型主要在「累積複利」所以甚至希望少配一點，這次這樣配少少女子覺得挺好的。

高股息：戰況激烈，留意超額配息

首先跟大家回憶一下之前提過的概念，高股息ETF的初衷主要由「股利所得」配發，「資本利得」在多頭市場時較有機會，尤其以「成立期間越短的ETF」帳面要有充裕資本利得配個3-5年幾乎不可能；而「收益平準金」是輔助性質的，只有投信業者能證明「原本股利所得要配發的股利，因為突然湧進太多投資人而被犧牲，所以可以拿出來配」。

#因此資本利得跟收益平準金成為這次高股息業者拿出來搶錢的工具

首先從上週公佈，以及到昨天公佈配息的高股息ETF女子幫大家大概整理一下：

1、0056配1.07元

2、00929月配0.18元

3、00934首度月配0.33元（今天可能開始溢價）

4、00936月配0.16元（前次配0.25大幅溢價）

對於首度月配的因為成立在去年，從去年到這次除息，帳上有資本利得配，但之後能不能持續還需要時間驗證；而00929這次月配息金額下降，恐怕已經是警訊之一。尤其女子先前整理過的，目前高股息成分股殖利率大於4、5%的寥寥可數，怎麼可能去期待10多、20多%的「穩定配息」呢？

本文由碎念女子萬萬歲Murmur Girl授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載