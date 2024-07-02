領息走人！鴻海遭三大法人聯手賣5.13萬張　外資連砍3天今下手最重

▲鴻海除息首日走勢表現不甚亮眼。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）2日上演除息秀，早盤開高走低、一度漲到213元，填息率近5成，但在10點20分許，股價卻翻黑急跌，終場跌了6元，跌幅2.85%，收盤價為204.5元，填息不成反貼息，三大法人更聯手賣超鴻海5.13萬張。

鴻海今年配發現金股利5.4元，為1991年上市以來新高，且連續五年達5成以上的配發率，盈餘分派總計發出748.6億元現金，預計將於7月31日發放。除息參考價為210.5元，如今卻以204.5元作收，除息首日走勢表現不甚亮眼。

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觀察三大法人動向，外資連3天賣超鴻海5萬590張，投信更是連10天賣掉鴻海4萬9,363張；此外，光是除息這天，外資就賣掉4萬4,271張，是外資單日賣超個股第一名，三大法人總計賣超鴻海5萬1,361張。

回顧鴻海去年除息歷程，鴻海去年7月4日除息，到今年3月12日才完成填息，花費天數長達168天。不過鴻海今年以來受AI題材推動，年初從100元關卡徘徊、一路飆漲到217.5元近期新高點，股價漲幅逾117%，市場研判鴻海填息耗費天數應不會像去年一樣久。

分析師指出，鴻海在今年上半年已經見到明顯漲勢，接下來進入技術線整理也不見得是壞事，尤其市場對於鴻海除息後的營運狀況多半看好，加上基本面營收成績表現不錯，仍會吸引三大法人買進，股價有機會再寫新高點。