「黃仁勳明牌股」照飛！所羅門、弘憶股　被列入21檔注意股名單

▲證交所公布21檔注意股，其中，有2檔「黃仁勳概念股」被列注意股。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所2日公布21檔注意股，其中，近期與輝達綠電訂單有關的雲豹能源（6869），6個營業日累積收盤價漲幅達40.28%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達76元，被列入注意股。

令人矚目的是，有兩檔「黃仁勳明牌股」被列注意股，所羅門（2359）因7月1日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率65.59%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率72.32%。

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另一檔同樣也是與輝達合作的弘憶股（3312），因最近6個營業日累積收盤價漲幅達27.16%，且週轉率為20.06%，也被列入注意股。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：第一銅富邦43購01（088818）、新光鋼（2031）、錸德（2349）、昆盈（2365）、銘旺科（2429）、志聖（2467）、訊舟（3047）、聯鈞（3450）、安馳（3528）、晶彩科（3535）、達能（3686）、穎漢（4562）、十銓（4967）、安集（6477）、聯策（6658）、旭暉應材（6698）、錸寶（8104）、羅昇（8374）。