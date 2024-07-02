雲豹能源關不住！今創269元新高　公司債同列處置

▲雲豹能源。（圖／記者劉亮亨攝）

記者高兆麟／綜合報導

雲豹能源（6869）近日挾著AI綠電利多股價連漲，上周五（6月28日）起遭證交所處置關禁閉，股價每5分鐘撮合一次，但1日仍強勢亮燈，衝上254元新高價，櫃買中心跟進公告今（2）起公司債同列處置20分鐘分盤交易，不過今日現股持續再衝高來到269元，就算被關仍止不住漲勢。

雲豹能源今日股價創新高，在被關禁閉之下，股價仍一路走高，盤中最高來到269元，漲幅逾5.9％，再寫紀錄。

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證交所日前公布，雲豹能源之交易，連續三個營業日達「公布注意交易資訊」標準，處置期間自民國一百十三年六月二十八日起至一百十三年七月十一日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）。

另外，投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。

另外，櫃買中心也公布，雲豹公司債雲豹能源一（68691）最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊，爰自113年07月02日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。