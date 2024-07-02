00934年化配息逼近2成　老手引「00936慘案」拋3大潛在危機

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／股海老牛

去年11月掛牌的中信成長高股息（00934）迎來首度配息，7/1日公告第一階段分配評價結果，預估將配發0.33元；以7/1日收盤價20.62換算，單次殖利率1.6％、年化配息率達19.2％，逼近兩成水準。由於配息數據看起來「太美麗」，所以老牛還是要提醒大家有3點潛在危機：

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▲00936案例。（圖／股海老牛授權ETtoday刊載）

1. 其實近期也有一例：6月時台新永續高息中小（00936）公布單次配出高額股利，使得想領高息的投資人瘋狂搶入，成交量大幅增加；而造成大幅溢價一度高達近7%，等同於是買貴了。而不到一個月前的00936劇情，有可能會在00934身上再發生一次。所以在老牛建議買入前，還是比對一下00934目前的淨值，如果溢價太高，還是慎之慎之。

2. 單次配出0.33元，對照00934的淨值組成，的確是沒有問題的。但年化配息率高達19.2%，實在是有點誇張，用常理來判斷都會知道，不太可能是能長久發出來的。由於00934是屬於每月配息的ETF，可以再觀察1~2次配息情況。

3. 另外00934目前是沒有「收益平準金」機制，也就是說可能會碰到一個狀況，就是在除息前夕的大量申購，而導致股息被稀釋的問題。不過針對這個狀況，00934即將在8月5日開始實施收益平準金機制，下個月開始應該就可以避免掉股息被稀釋，提供給投資人相對穩定的配息來源。

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