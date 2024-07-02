快訊／雨彈炸裂　新店一級淹水警戒

領息走人！鴻海遭三大法人聯手賣5.13萬張 外資連砍3天今下手最重

鴻海（2317）2日上演除息秀，早盤開高走低、一度漲到213元，填息率近5成，但在10點20分許，股價卻翻黑急跌，終場跌了6元，跌幅2.85%，收盤價為204.5元，填息不成反貼息，三大法人更聯手賣超鴻海5.13萬張。

「黃仁勳明牌股」照飛！所羅門、弘憶股 被列入21檔注意股名單

證交所2日公布21檔注意股，其中，近期與輝達綠電訂單有關的雲豹能源（6869），6個營業日累積收盤價漲幅達40.28%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達76元，被列入注意股。

陽明北美線8月起每大箱擬漲2千美元 實際漲幅待觀察

陽明海運今(2)日通知攬貨業者，8月1日北美地區每大箱(40呎櫃)運價要調漲2千美元。攬貨業與外籍船公司指出，陽明本月1日美東線沒跟上超大型貨櫃船公司每大箱漲2千美元計畫，僅實漲了1千美元，本月中將針對直客拉高旺季附加費，8月1日漲2千計畫應該是防範市場真有大漲條件，提早向相關航政主管機關報備與通知客戶，實際漲幅待觀察。

蔡鎮宇擬同時吃下安泰、京城銀 金管會回應「第一次聽說」

針對市場傳出國泰金控（2882）董事長蔡宏圖胞弟、前國泰金副董事長蔡鎮宇有意買下安泰銀行（2849）與京城銀行（2809），再推動兩家銀行合併，金管會今（2）日回應，第一次聽到這樣的訊息，對於市場併購訊息不予評論。

史上新高！今瞬間用電最高飆4118萬瓩 台電：供電充裕亮綠燈

夏日炎熱持續帶動用電量攀升，根據台電公告，今（2）日下午1點52分瞬間用電量飆至4118萬瓩，創史上新高，超越2022年7月22日的4074.8萬瓩；台電表示，主要是因為夏季型態炎熱，推升用電持續稱成長，但即使如此，備轉容量率仍有16％以上，因此供電無虞。

聯詠2026有望切入iPad摺疊市場 外資喊「別小看」

美系外資今日釋出最新報告，看好IC大廠聯詠（3034）在蘋果iPhone 16助攻下，獲利會有7.9%的成長，2026更有望切入iPad產品線，因此維持666元的目標價，並強調不要小看聯詠。

金融業最新公平待客評鑑出爐 永豐銀等5家獲最佳進步獎

金管會今（2）日公布金融業最新公平待客評鑑結果，排名前 25%業者，共計有永豐銀、一銀等 9 家銀行業、凱基證等大型綜合券商 3 家、 遠智證券等小型專營證券商 6 家、兆豐期貨等期貨業 4 家、國泰人壽等壽險業 6 家及南山產物等產險業 5 家；另公布5家永豐銀、群益證、凱基期貨、台灣人壽及和泰產物5家獲得最佳進步獎。

130萬股民注意！中鋼敲定7／25除息 每股配發0.35元、殖利率1.5%

中鋼（2002）2日公布，每股配發0.35元，將於7月25日除息，發放日為8月28日。如果以7月2日收盤價23元計算，現金殖利率約1.52%

日圓現鈔「0.2050」刷38年最甜！ 10萬台幣多換3.6萬日圓

日圓探底，台銀今（2）日上午近11點現鈔賣出價開出0.2050的價格，再探38年最甜，以10萬元台幣可多換3.6萬日圓。

雲豹能源關不住！今創269元新高 公司債同列處置

雲豹能源（6869）近日挾著AI綠電利多股價連漲，上周五起遭證交所處置關禁閉，股價每5分鐘撮合一次，但1日仍強勢亮燈，衝上254元新高價，今日再衝高來到269元，就算被關仍止不住漲勢。