黃仁勳AI妖股再漲停！慧友從25.8元起飛　一路攻上89.5元寫歷史新高

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

妖股漲勢不停！「黃仁勳概念股」慧友（5484）2日以84.6元開出，原先還些微收斂，開盤不到15分鐘直飆漲停價89.5元，寫下股價歷史新高，繼前一天亮燈後再飆出一根漲停板，妖股色彩濃烈，受投資人矚目。

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳演講時秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，將合作廠商慧友列入，因此被市場稱為「黃仁勳概念股」。儘管黃仁勳已離台、概念股漲勢也停歇，卻仍見慧友連續跳空漲停。

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慧友從原先5月31日收盤價25.8元，首度出現連續9天亮燈漲停，光是6月漲幅就達187%。原先台股收斂進入整理，但近期外資又對慧友「情有獨鍾」，3大法人在上周5個營業日合計買超297張，7月1日外資又買223張。

慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，近年往車載領域轉型，聚焦智慧交通解決方案，至2023年已經連虧7年，不過目前見到營運從虧損逐步轉盈的跡象，累計今年前5個月營收1.89億元，年增22%。

展望未來營運，慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模，今年力拚轉虧為盈。