蘇澳港旅運中心啟用迎來「日本丸」郵輪　李孟諺期許帶動宜蘭觀光

▲左上圖南安國中旗魚陣迎賓表演；右上圖蘇澳港旅運中心啟用典禮左起蘇澳鎮李明哲鎮長、航港局葉協隆局長、台灣港務公司李賢義董事長、交通部李孟諺部長、立法院陳俊宇委員、陳歐珀顧問、宜蘭縣政府工旅處李東儒處長；下圖日本丸郵輪迎晨曦進港。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(30)日上午10時於蘇澳港新建旅運中心隆重舉辦「蘇澳港旅運中心啟用暨郵輪首航典禮」，「日本丸」郵輪首航到港，為蘇澳港的郵輪旅運發展揭開嶄新的一頁。該郵輪預計於今年12月30日二次造訪，也有多家郵輪業者洽詢相關靠泊事宜，未來可望有更多國際郵輪來訪，為蘇澳與宜蘭地區帶來國際旅客，促進觀光產業發展。

今日交通部部長李孟諺、立法委員陳俊宇、顧問陳歐珀、顧問楊吉雄、交通部航港局局長葉協隆、基隆關關務長張世棟、基隆港警總隊長林溫柔、蘇澳鎮長李明哲、宜蘭縣政府工旅處長李東儒、縣議員李茂豐、縣議員陳玉萍等貴賓到場共襄盛舉。

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台灣港務公司董事長李賢義表示，蘇澳港旅運中心為「前瞻基礎建設計畫-遊憩親水計畫」項目下之工程，港務公司配合國家觀光建設政策，拆除老舊11號倉庫新建旅運中心，並於113年2月完工，兩層樓總面積826坪，1樓為旅運通關設施，2樓規劃室內及戶外商業空間，工程經費1.46億元，其中前瞻計畫經費0.7億元，港務公司自營基金0.76億元。

新建旅運中心整體造型以南方澳特產鯖魚為意象，與同為鯖魚造型的南方澳大橋相呼應，此外建築物夜間燈光亦與南方澳大橋動態燈光相互搭配，不管是白天或夜晚都有其獨特的面貌，可謂蘇澳港海洋國門新地標。

緊鄰旅運中心的11號碼頭岸線175公尺，水深8.5公尺，可提供約3萬總噸級郵輪靠泊，目前以掛靠港模式為主，通關效率可達每小時480人。蘇澳周邊觀光景點多元豐富，包含豆腐岬風景區、南方澳漁村、各式特色媽祖文化、蘇澳冷泉等，可望吸引國際郵輪靠泊，帶動周邊整體區域發展，活絡地方觀光產業。

「日本丸」郵輪為日本商船三井株式會社所屬，此次共搭載347名旅客，包括344名日本籍，2名美國籍與1名菲律賓籍旅客，郵輪今日清晨8時停靠於蘇澳港11號碼頭，該輪停靠之前一港石垣島，下一港那霸，蘇澳港是本次航程中唯一停靠之國外港口。為迎接日本丸郵輪到來，港務公司特別安排拖船噴水迎接，南安國中的學生也在碼頭邊帶來旗魚陣迎賓舞蹈，熱烈歡迎旅客的到來。

緊接著旅運中心啟用典禮以南安國小的油桶鼓表演揭開序幕，並由港務公司致贈首航紀念牌。李部長致詞時表示今天的啟用典禮有三個重要的喜事，除了日本丸郵輪首度靠泊蘇澳港，旅運中心的啟用可以讓相關的通關作業更加便利，另高公局的統計也顯示雪隧的通行量已接近0403地震前的水準，相信宜蘭的觀光會快速復甦。

李孟諺指出，台灣去年有54萬人次的旅客是搭乘郵輪來台，由於宜蘭跟國際接軌就是靠蘇澳港，且蘇澳港具備鄰近基隆港與離石垣島的優勢，未來有很好的潛力與機會，期待能夠有更多郵輪停靠。

考量郵輪停靠後，遊客可以岸上觀光四到六個小時，李孟諺也提醒港務公司要提供更完善的服務，且要增加商業設施；地方政府可以提供更多元的旅遊行程，讓旅客可以多停留，享受宜蘭的好山好水。

隨後由李孟諺率陳歐珀、陳俊宇、葉協隆、李東儒、李明哲以及李賢義一起啟動舞台上的觸控球，象徵旅運中心正式啟用。

為慶祝旅運中心的啟用及郵輪首航，港務公司亦在今天舉辦一系列慶祝活動，包含港口郵輪寫生比賽、海廢DIY海洋推廣教育活動及港口海洋市集等，以提升港口的知名度並推廣海洋教育與促進文化藝術交流，推動本地旅遊業的發展。最後，在傍晚郵輪準備離港時，港務公司將致贈給每一位旅客印有蘇澳港旅運中心圖案的紀念杯墊，並在碼頭邊揮手歡送，為今天造訪的旅客們留下了難忘的印象。