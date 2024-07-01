台積電漲4元至970　指數漲逾70點站上23100

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然美股跌多漲少，但台股今（7月1日）未受影響，台積電（2330）開盤上漲4元至970元，指數漲逾70點站上23100。

美股6月最後一個交易日4大指數跌多漲少，道瓊工業平均指數6月28日下跌45.2點或0.12%、收39118.86點；單周雖下跌0.08%、但6月上漲1.12%。

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那斯達克指數終場下跌126.08點或0.71%、收17732.60點；單周上漲0.24%、6月上漲5.96%。標準普爾500（S &P 500）指數下跌22.39點或0.41%、收5460.48點；單周下跌0.08%、6月上漲3.47%。費城半導體指數上漲51.17點或0.94%、收5472.26點，單周下跌1.2%、全月上漲6.81%。

法人指出，第二季台股指數漲幅達13.5%，由於第一季企業獲利佳且優於預期，基本面支撐台股多頭持續，有望高規格迎接下半年行情。盤勢短期健康修正，類股輪動轉強，盤面主軸仍是選股不選市。

日盛投信台股投資研究團隊指出，下半年進入電子旺季、蘋果3Q 新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，供應鏈備貨有利營運增長，相關AI、蘋果等概念股及供應鏈續任盤面要角。

至於選股策略上，日盛投信建議回歸基本面，第三季電子傳統旺季將到來，AI Server供應鏈3Q開始進入出貨旺季，需求動能已有好轉，AI伺服器GPU供應不足問題正在緩解，此外，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、IC通路等族群亦可同步關注。