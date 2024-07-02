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台新銀翻新經典玫瑰卡、太陽卡　逾40大熱門通路回饋3.8%無上限

▲▼台新銀翻新經典玫瑰卡、太陽卡 最高3.8%無上限！（圖／台新銀提供）

▲台新經典玫瑰卡、太陽卡再創美好新生！啟動簡單切換天天刷/大筆刷，還有日韓歐美海外刷，最高享3.8%回饋無上限。左起台新銀行資深副總經理 黃天麟、副董事長 尚瑞強、個金執行長 包國儀。（圖：台新銀提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台新銀行今（2）日宣布推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，祭出全新「天天刷、大筆刷」最高回饋3.8%無上限方案，串聯新光三越、路易莎咖啡與全家等40多家熱門通路台新Point多元兌點場景。

根據萬事達卡2023年6月的調查，發現Z世代（18-25歲）和千禧世代（26-41歲）對金融產品的要求，更重視操作便利性與數位體驗的易懂度。為更貼近長期支持台新的客戶需求，運用數據分析及優化數位平台，將經典品牌玫瑰卡、太陽卡權益翻新，用「累點簡單、兌點多元」核心設計新產品，也象徵台新銀行持續回饋忠誠客戶的承諾。

台新銀此次推出時髦科技感設計的限量卡面搭配新權益，在Richart Life APP即可每日簡單切換「天天刷」與「大筆刷」方案；且不管切換成哪個方案，「日、韓、歐、美」四大海外消費，皆享有「海外刷」高回饋，讓卡友無論是日常採買、饗宴購物、海外遊樂，皆可獲得台新Point （信用卡） 3.8%無上限的高回饋。

▲▼台新銀翻新經典玫瑰卡、太陽卡 最高3.8%無上限！（圖／台新銀提供）

▲台新玫瑰卡、太陽卡美好新生記者會，串聯多家商戶享最高3.8%回饋無上限！(前排左起Mastercard台灣區總經理 陳懿文、Autopass麻吉行得通執行副總 張勝傳、55688集團總經理 楊榮輝、全家便利商店副營運長 李建興、台新銀行副董事長 尚瑞強、台新銀行個金執行長 包國儀、新光三越執行副總經理 吳昕昌、LOUISA COFFEE董事長 黃銘賢、agoda台灣區總經理 齊彥喆、JCB台灣區總經理 森田亮，後排左起 康訊數位整合總經理 李易騰、街口支付總經理 范庭甄、王品集團整合企劃部總監 常自助、台新銀行資深副總經理 黃天麟、Booking.com資深策略夥伴經理 蔡幸玲、Uber Eats用户略與營運總監 楊玲慧、寵物公園行銷經理 易文綺)（圖：台新銀提供）

台新銀強調，申辦Richart帳戶達成任務，回饋再升級為5%，每季還提供「好感刷」熱門通路最高10%回饋，是市場上難得兼具簡單與個人化的用卡體驗。

另新權益兼顧高回饋、切換簡單、多元及個人化兌點等特色，彌補市面上產品不足之處。經分析行內近30年的消費數據，歸納用卡行為至「日常高頻次與享樂高單價」兩大維度，依此整合消費前11大產業、超過40家熱門商戶，每日可切換一次「天天刷」或「大筆刷」方案，協助客戶免去燒腦的選擇與轉換計算。

「天天刷」包含超商、量販、加油站、交通、停車、充電站、外送等頻次高消費；而針對不定期百貨購物、餐廳、旅行、線上訂房等高單價交易，客戶也只需於Richart Life APP一鍵切換成「大筆刷」即可享有無上限回饋。

此外，台新銀行深知，旅遊不是趨勢，是未來的日常，所以不論切換哪種模式，皆可享有「日、韓、歐、美」不分線上或實體消費3.8%回饋無上限。歡慶上市，申辦並完成Richart開戶任務，上述消費回饋升級5%無上限；達指定門檻可享保費最高1%、網購通路最高3.8%回饋；另完成登錄，再享「好感刷」藥妝、寵物、快時尚指定品牌最高10%回饋；Richart Life更提供每月任務回饋，多重超殺加碼，集大成於一卡！

而數位平台的普及，「點數計畫」的應用也更加普遍。台新早於2020年即推出「Richart Life」，與策略夥伴共同合作一個結合支付、點數、生活優惠及金融服務的全新平台，並成為首家推出「生活金融生態圈」的銀行。

結合過去4年生態圈經營經驗，今年度開始大量發行台新Point(信用卡) ，提供五大兌換服務，包含折帳單、點加金、點兌點、點點購及一點抽，透過Richart Life APP即可輕鬆查兌點，享受台新生態圈聯盟提供的商品與服務。

台新Point多元兌點選擇，更能讓1點的「價值」超過1元！期待能以點數串聯金融商品、商戶、客戶，實現內外體系點數經濟的雙重循環。客戶不僅可透過點數折抵信用卡未出帳消費串建點數內循環，亦可兌換新光三越禮券、全家Fa點或是搭乘55688台灣大車隊，使用台新Pay等萬家商戶，將點數直接折抵車資，串起點數外循環，讓客戶、商戶及台新共同創造三贏利多。

▲▼台新銀翻新經典玫瑰卡、太陽卡 最高3.8%無上限！（圖／台新銀提供）

▲台新銀行玫瑰卡、太陽卡新權益上市，挑戰市場最高3.8%回饋無上限。左起Mastercard台灣區總經理 陳懿文、台新銀行副董事長 尚瑞強、台新銀行個金執行長 包國儀、JCB台灣區總經理 森田亮。（圖：台新銀提供）

在新權益方案上路的同時，新申辦還可獲得全新限量卡面。設計以科技銀為基調，不同角度下呈現多彩的光澤，恰恰展現本次新產品的精神，簡單的機制，卻可創造個人化的精彩生活。台新銀行始終秉持「認真•永續」的精神，延續經典品牌，歡迎民眾盡早至台新官網申辦，一起體驗美好新生活。

關鍵字： 台新銀玫瑰卡太陽卡

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