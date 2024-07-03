光碟走入歷史！Sony出手裁掉「250名光碟廠員工」　藍光也逐步停產

▲Sony集團決定逐步停產光碟，並將裁員250名光碟廠員工。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

串流平台盛行，實體光碟逐步走入歷史！消息指出，Sony集團將裁員250名光碟製造廠員工，並逐步停產藍光光碟等儲存產品。市場更推測，Sony旗下遊戲主機PS5或新一代主機，可能都將全面往數位化發展。

綜合日本外電報導，知情人士透露，由於串流媒體服務已成為常態，藍光光碟等傳統儲存產品需求下降，Sony集團決定逐步停產光碟，並將裁員位於日本宮城縣多賀市的250名「可錄製媒體部門」光碟廠員工、提供退休方案，受影響人數占整體光碟廠員工人數37%。

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儘管消息指出，受影響的範圍主要是CD、DVD、BD（藍光）等可燒錄光碟領域，並不包含遊戲、音樂、電影的光碟壓製產線，但市場推測，Sony旗下遊戲主機PS5的遊戲均採用藍光儲存，未來恐怕也會改變遊戲發行政策，走向數位化發展。

以往家家戶戶都必備一台光碟機，但隨著科技進步、網路發展成熟，串流媒體變成了主流，打開平台就能快速聽音樂、看電影、玩遊戲，愈來愈多年輕世代「看不懂」光碟機的功用是什麼，網路上甚至流傳謎因哏圖形容光碟機還有咖啡杯架的用途，幾乎成了時代的眼淚。