壽險業務員減少「保經卻成長」！原因曝光：獎勵制度更吸引人才

▲永達保經總經理陳慶鴻。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公會統計壽險業務員4月登錄人數出爐，壽險公司、保代通路皆較上月減少，僅保經公司持續成長。對此，永達保經總經理陳慶鴻點出2大關鍵，主要是保險經紀人最大特點是能夠全面分析多家保單，可以更客觀幫民眾打理保障，此外，保經的晉級獎勵制度更能增加收入。

資料顯示，整體壽險登錄人數跌回37萬3,010人，較上月大減786人，其中，壽險公司登錄業務員人數減少656人，來到20萬5,523人。保險經紀人公司則是三大通路中，唯一保持正成長，登錄業務員較上月增加265人，達8萬9,978人。

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「保險經紀人最大特點是能夠分析多家保單，從多家保險商品中，站在客戶立場規劃出一套最適合也較完善的保障內容。」陳慶鴻指出，事實上，永達保經自2023年啟動業務制度優化，制度、計算簡單，每個層級幾乎可說全面增加收入。

陳慶鴻說，永達保經長期以來的徵員專注在人才，不論是同業或異業高手都可以前來打拚，尤其公司著重在長期培養，以提升人均產能、組織大型化為發展目標，並透過平台提供業代更全面紮實的訓練。

以獎勵制度為例，永達保經對徵員的獎勵是長久性，晉級獎勵高達新台幣310萬元，3年、5年即可達成，公司給予獎勵來吸引眾多優秀的業務菁英加入，朝向保險企業家目標前進。

永達保經董事長吳文永強調，保險是可以做一輩子的事業，永達的理念是培育保險企業家，並擁有保險、法商、財稅等專業，可以讓同仁專心拚事業，並以獨創平台制進行專業培育，對於有心在保險舞台發展是一大助力，為保險職涯紮下穩定的根基。