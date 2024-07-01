鴻海明除息5.4元！郭台銘94億元入袋　證交所：影響大盤指數23點

▲鴻海即將於7月2日進行除息交易。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠鴻海（2317）即將於7月2日進行除息交易，每股配發5.4元現金股利，創下1991年上市以來的新高。證交所指出，鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點。

鴻海今年盈餘分派總計發出748.6億元現金，每股配發5.4元的現金股利，並且是連續5年達到5成以上的配發率。以鴻海創辦人郭台銘截至今年5月持股近174.22萬張估算，除息後預計可領到逾94億元現金。

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另觀察鴻海1日股價，早盤以215元開出，盤中一度升至217元，終場收斂以216元作收，上漲2元，漲幅0.93%。若搭配現金股利一起看，股利殖利率為2.5%。

鴻海5月營收5,501.57億元，月增7.68%，年增22.06%，為歷年同期新高；累計今年前5個月營收2.38兆元，年增1.73%，扭轉今年以來衰退步調。鴻海認為，第二季雖然是傳統淡季，但主要產品進入新舊產品轉換期，加上AI伺服器產品需求高於預期，營運有機會呈現年季成長表現。

證交所公告指出，台股市場7月2日將有怡華（1456）、宏泰（1612）、東聯（1710）、聯電（2303）、鴻海（2317）、鴻準（2354）、志信（2611）、華票（2820）、全台（3038）、啟碁（6285）、騰輝電子-KY（6672）、采鈺（6789）、致新（8081）、宇瞻（8271）、台火（9902）等15檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。

前述15檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約38.57點。

證交所也說明，當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。