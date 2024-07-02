要開發AI工具！他一看「薪水28K」直搖頭　一票不挺：有就不錯了

▲很多人都會在暑假期間實習。（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多學生都會在暑假期間實習，近日有網友注意到，某家公司開出「AI實習」的職缺，由於薪水落在2字頭，所以似乎讓他覺得有點太少。不過貼文曝光後，不少網友都認為，這畢竟是實習，給出這個金額已經很不錯了。

有網友在Dcard上，以「AI實習 28800」為標題發文，直言該公司開出這樣的薪水，那他怎麼不乾脆去搖飲料？他也透過emoji表示，這數字根本是拿香蕉請猴子。

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從原PO貼出的截圖可見，該公司開出的職缺是「AI實習」，月薪2萬8800元。實際查詢後，可知該職缺的工作內容包含協助推動公司數位創新與轉型，以及開發、建置、布署AI工具，另外，公司對科系也有要求，必須是數學及電算機科學學科類，語言條件則不拘。

貼文曝光後，不少網友反倒認為，「這是實習不是正職欸」、「實習生對於公司來說就是CSR的一環而已，根本沒產出」、「你只是兼職打工，你還要要求什麼？沒有工作經驗、一張白紙你要什麼」、「有薪水就不錯了，實習讓你有機會洗經歷」、「你真的覺得小朋友去實習是有產能的嗎」、「現在的小朋友吃米不知米價？我自己開公司的就知道，請你們這種實習生根本是浪費錢，我請一個正職帶你，然後沒有任何產值，還敢要求什麼」。

不過也有些網友回應，「資訊科技領域intern，本來就幾乎都有支薪而且不少40以上的」、「台灣實習真的很可憐」、「一堆人說正常，但我怎麼看這都算少吧」。