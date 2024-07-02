郭智輝再強調不缺電　談核能延役「立院通過什麼就執行什麼」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

日前衛福部桃園醫院傳出跳電，加上電競比賽也有斷電發生，外界擔憂台灣是否真的不缺電，對此，經濟部長郭智輝今（2）日表示，桃園醫院是跳電的問題，不是缺電；電競比賽斷電則是設備的問題。

和碩（4938）董事長童子賢被指派擔任國家氣候變遷對策委員會副召集人，也提出對核能的看法，是否贊成童子賢用核能的說法？對此，郭智輝指出，「尊重他的看法，但我自己沒有什麼想法。」

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針對國民黨團要排審核管法，郭智輝說，「我們尊重大院的決定，我個人沒有什麼標準，經濟部是執行單位，執行確定的事情。經濟部在法律規範之下，進行我們的工作，大院怎麼做決定、就怎麼行使。」

此外，最新民調中，有6成民眾希望立法院修法延役，郭智輝重申，基本上還是尊重立法院，外部民眾有期許，立法院應該會參考，經濟部是執行單位，立法院通過什麼我們就執行什麼。

各縣市都搶著要AI，但是都沒有人想要設電廠，對此，郭智輝說，很多AI廠會問我電的問題，台灣有9縣市希望設立AI數據或研發中心，這都是用電比較大的，當然歡迎客戶加入台灣營運，因此不足的電要滿足需求，很多縣市首長都歡迎AI廠商來投資，但有些當地居民會抗拒，來示威抗議蠻多的，也希望各縣市既然要AI廠商來投資，希望協助台電能夠發電成功。