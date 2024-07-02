見日幣狂跌瘋搶　他崩潰「一換完又跌」改買美金！網笑反指標

▲東京淺草寺。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著日幣大幅貶值，不少人看到便宜價個，決定先換起來放，之後到日本旅遊時就可以用甜甜價享受，不過，有網友指出，用網銀換外幣超方便，隨時想換就可以換，沒想到日幣近期不斷創新低，每次一換完就下跌，讓他超傻眼，建議大家出國前再換就好，「拿去改換美金了，這樣應該就蠻穩的了」。

「沒錯，我這是一篇警世文！」網友在Dcard發文，自從得知可以透過網銀兌換日幣，會定期定額手動換日幣，未來去日本旅遊時能夠揮霍一番。然而，他發現每次一換完的日幣，價格都會創新低。

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他認為，如果只是為了出國旅遊而準備外幣，其實可以等到出國前再換錢，因為在此期間，匯率的變動實在太大，「我已經開始把之前換日幣的錢，都拿去改換美金了，這樣應該就蠻穩的了嗯嗯，匯率糗爺是我」。

貼文曝光，不少網友笑喊，「看來是反指標」、「每天你要換外幣前，請一定發文告知，感謝冥燈」、「冥燈本人？」「下次要換記得叫我，我就知道我可以先不要換」、「無限攤平之術」。也有網友出，「其實日幣低也有好處啦，就是不要做換匯，而是改去投資他們的企業，他們現在半導體相關的股其實蠻強勁的，買這個可能比較實際」。

許多哈日族瘋買日幣，但台大醫院感染科前醫師、旅日達人林氏璧認為，如果只是1、2年去一次日本，為何需要搶？一次旅程花的錢現金有限，而且還可以刷卡或是電子支付，其實真的不會差多少的，不用搶，換多了反而用不掉。