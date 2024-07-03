特斯拉滿血復活狂漲10%　3檔電動車ETF催速飆

▲特斯拉自動輔助駕駛。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

全球電動龍頭大廠特斯拉2日公布，第二季汽車交付量實際數據為44.4萬輛，大幅優於市場原先預期的43.9萬輛，數據公布後特斯拉股價滿血復活，股價一舉大漲10.2%，提振市場對電動車產業信心。

新光投信表示，近期全球電動車企業績報喜，除特斯拉Q2交車數量令市場驚豔外，中國電動車大廠理想汽車與蔚來汽車兩家，6月交車數輛分別為4萬、2.1萬輛，年增率亦高達46.7%、98.1%，中國電動車廠銷售成績也相當亮眼；另外，傳統汽車大廠福斯也繼續加碼電動車市場，6月25日宣布投資50億美元給電動車新創公司Rivian，顯示近期全球電動車廠利多消息不斷，不僅新創車廠銷售報佳績，傳統車廠也急起直追，催動全球電動車ETF股價加速起跑。

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根據CMoney統計，截至7/2止，近一周以來國內3檔主要電動車ETF績效表現不俗，包括新光標普電動車ETF(00925)、國泰智能電動車ETF(00893)與富邦未來車(00895)等，近一周以來股價漲幅皆逾2%以上，從7/3台股盤中表現來看，新光標普電動車ETF由於最大成分股為特斯拉，受惠昨特斯拉股價飆漲，今天上午開盤後股價一路直衝向上，新光標普電動車ETF股價再大漲逾2%，另國泰智能電動車ETF股價也同步上揚。

00925經理人劉恆誌表示，近期市場焦點重新回到電動車跡象，受惠車廠銷售基本面利多帶動，電動車ETF股價表現可望加速上路，看好全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來更多平價電動車款上市搭配車廠祭出促銷方案降價，加上電動車將繼續朝往「全自駕」發展，AI加速全球車用電子配備轉型升級，預估未來電動車操控效能、乘座體驗將不同以往，均有助於全球電動車銷售滲透率持續拉升，繼續刺激銷售動能持續向上，股價中長線仍大有可為。

新光投信量化投資團隊建議，投資人可以佈局像新光標普電動車這類ETF，成分股涵蓋新銳電動車廠兼顧傳統車廠配置，一舉掌握電動車企成長商機，透過定期定額中長線持續參與全球電動車產業多頭行情，可以完整捕捉到未來電動車潛力股漲勢。