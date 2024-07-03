演唱會經濟熱！天團一來「周遭餐旅賺爛」　44%盼信用卡優先搶票

▲愈來愈多台灣民眾將音樂娛樂視為生活不可或缺的一部分。圖為BLACKPINK在高雄連續兩天的巡迴演唱會《BORN PINK》。（圖／記者邱晟軒攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

演唱會經濟火熱，愈來愈多台灣民眾將音樂娛樂視為生活不可或缺的一部分。根據萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查顯示，超過6成的台灣受訪者曾參與過演唱會，其中65%曾跨縣市、甚至跨國參與演唱會或音樂節，使用信用卡付款購買門票超過8成，此外，演唱會期間周遭的旅宿餐飲業也帶來經濟效益。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡發現台灣消費者熱衷於參加演唱會及音樂節，有超過6成的民眾曾參加過演唱會等活動，其中82%受訪者會使用信用卡付款購買門票。

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該調查也發現，有44%受訪者期待信用卡能提供優先購票、獨家保留席位等權益。

萬事達卡數據分析與顧問服務團隊針對2023年在高雄舉辦的BLACKPINK、Coldplay等演唱會進行分析，調查發現，在大型演唱會期間，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%、餐飲業消費筆數則有8%成長，演唱會外溢效應更帶動場館周邊地區及市中心的住宿、餐飲消費。

以2023年3月BLACKPINK演唱會為例，高雄巨蛋所在的左營區，在演唱會期間旅宿業消費金額成長52%；鄰近的楠梓區、市中心新興區更分別有173%、71%成長，而餐飲業消費筆數則有5%至25%的提升，反映演唱會期間不僅能帶動場館周邊旅宿、餐飲需求，更帶來整體觀光經濟效益。

信用卡也持續瞄準演唱會商機。萬事達卡表示，為了滿足台灣持卡人對演唱會活動的熱烈嚮往，萬事達卡將與星展銀行（台灣）展開首波獨家合作，星展銀行的萬事達卡持卡人即日起將享有相關演唱會購票禮遇，包括優先搶購演唱會預售票或購買專屬席位等。