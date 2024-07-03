輝達供應鏈臻鼎攜誠品建總部　董座：文化、科技契合擦出火花

▲臻鼎科技集團董事長沈慶芳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA AI伺服器重要供應鏈之一的臻鼎-KY(4958)攜手誠品生活 (2926）宣布，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並預計2028年底開業，臻鼎科技集團董事長沈慶芳談到此次合作案表示，這一次合作案，也算是一個文化和科技的契合，雙方可以擦出火花是一件好事。

沈慶芳表示，臻鼎成為全球第一大PCB大廠，就希望台灣也真正有一個總部大樓，但因為工廠中要有總部大樓不容易，所以這次拿到這塊地很難得，就想把這裡設成總部。

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沈慶芳說，臻鼎也一直在思考，希望這麼好的地點，到底可以結合什麼？一開始是想說，臻鼎有很多客戶來拜訪，要不要做旅館，但這最後還是只服務少數人，但最後因緣際會跟誠品合作，這是很好的結果。

沈慶芳表示，當初原本是打算蓋獨棟總部，但為了誠品，變成以總部為主體，旁邊有群樓，外觀就像書本疊起來，上面才是臻鼎使用。

至於能創造多少效益？沈慶芳說，臻鼎有五萬員工，台灣的部分，臻鼎2020年才回來有自己工廠，未來總部發展可作為營運指揮中心，加上誠品結合在一起，對於以後科技發展會很有幫助，沈慶芳更分享，他自己回來都很喜歡逛誠品看書，新總部又在高鐵旁邊，離新竹、板橋、台北車程都很近，相信可以吸引很多科技人來訪。

臻鼎科技集團為全球領先PCB大廠，於台灣與深圳兩地掛牌上市，從2017年起連續7年營收排名位居全球第一大PCB生產企業，近年因應生成式AI浪潮，亦積極布局AI應用，致力推動PCB產業數智化、綠色化發展。臻鼎科技集團在全球共有6大主要生產基地，分布於台灣、大陸、泰國及印度，並在北美、日韓、越南等多地設立超過20個服務中心，提供客戶一站式購足全方位解決方案之專業服務。