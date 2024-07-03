誠品年度目標銷售拚1000萬冊　桃園獨棟大店3亮點、2028年開幕

▲誠品生活董事長吳旻潔。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

誠品（2926）攜手PCB印刷電路板廠臻鼎-KY（4958）打造臻鼎科技企業總部，共同創作近5000坪全新獨棟大樓，誠品董事長吳旻潔表示，希望桃園獨棟大店是跟全台其他點都不一樣的，是完全為誠品量身打造的建築，最大亮點就是餐飲、親子及書店，拚2028年開幕；另吳旻潔也提到，今年的年度目標是要銷售超過1000萬冊。

誠品生活近年來積極拓點，在不同縣市開出獨立大店，去年在新北開出誠品新店，今年也在台中開出台中480，明年Q1要開出台南碳佐，2028年桃園大店也將開幕，未來也希望可以進駐高雄等都市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳旻潔表示，希望桃園獨立大店是跟全台灣都不一樣的，這是臻鼎完全為誠品量身打造的建築，提供給誠品能夠永續經營、勇於創新的經營條件，都讓我們有機會去做突破，譬如說有可能把書店就放在1樓，有這麼好的建築、好房東、好期許，可以一走進大門就感受到這是誠品，會是非常細膩的組合，樓層配置也希望大家感到亮眼。

吳旻潔指出，誠品在台灣的案例還比較沒有針對高科技企業希望做回饋故鄉的心情，過去誠品在中國有持續幫華為建置圖書館跟選書維運相關服務，這次是很難得機會，也想到是在桃園便捷地段，在這個項目一直在想如何在空間有亮眼規劃，讓民眾一定要來一睹風采，也想過6種版本以上的設計，這半年工作進度飛快，已經考慮大門座向、內部每層樓設計，拚2028年要開幕。

吳旻潔也說，這次合作不是為了銷售房地產，跟一般的地產行業跟誠品合作商圈增值角度不一樣，要回到桃園跟自己的家鄉，也最想分享給桃園在地居民的，合作一開始就不那麼商業，還有3、4年時間給誠品醞釀，讓民眾可以認出來是誠品但又進化了。

不過，吳旻潔也坦言，首年營運目標現在講太早，青埔是很年輕，非常多小家庭的城市，目前書店規劃確定有跨樓層書店，但最後面積跟比例還在模擬；最大亮店就是會有餐飲、親子、書店，也包含戶外休閒、時尚設計等，都是會考慮搭配。

臻鼎董事長沈慶芳也說，雙方簽約期間20年，可以再加20年也沒問題，希望可以長長久久，為誠品設計蓋這麼大的群樓，也是希望可以長期合作。