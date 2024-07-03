郭智輝盼引進移工穩供電「這蠻緊急」　本周將和勞動部討論

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

近期台灣仍頻傳跳電，經濟部長郭智輝昨指出，可考慮外籍移工來協助穩定供電，不過勞動部長何佩珊則說相關資訊還不完整，對此，郭智輝今（3）日回應，應該這周就會跟勞動部討論出結果，因為這很緊急，跳電不是電不夠，是設備妥善率不足，所以需要引進移工補足人力。

郭智輝昨日表示，可考慮開放外籍移工協助台電穩定供電，但勞動部沒有接到經濟部的通知，是否會跟勞動部聯繫？對此，郭智輝今日郭智輝澄清，應該大家有點誤會，是說要趕快把外面的妥善率做好，在外面維修的人力嚴重不足，所以要趕快跟勞動部協調，從國外引進能夠快速把設備妥善率做好的外籍移工，台電同仁其實沒有缺少，這部分是誤會。

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不過，傳出台電基層員工有意見，認為外籍移工可能聽錯指令就會出人命，郭智輝指出，不知道這是誰提出來的，但可能是這多慮了。

由於台電是能源事業，依照現行法規，能源事業是不能引進移工的，只能引進營建業相關移工，這樣是否需要修法？郭智輝表示，我們是來解決問題，這些應該都可以解決，還沒跟勞動部討論過，但應該這周就會討論出結果，這蠻緊急，現在有跳電部分，但不是電不夠，是妥善率、設備老舊、新用戶多了、搬進來的人增加，用電會比較多，老舊設備總會有要維修的時候，要提早面對，趕快引進移工。

至於民眾黨主席柯文哲認為，7、8月還會繼續跳電，是否又要拿松鼠當承擔者？郭智輝則說，事實就是事實，要怎麼解讀也沒辦法，跳電跟電不夠是兩回事，硬要湊在一起來講，每個人解讀都不一樣。