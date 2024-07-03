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IATA：5月航空貨量年增逾14%　憂美國對中國電商貨嚴審效應

▲華航全貨機。(圖／華航提供)

▲美國海關對中國800美元以下免稅電商貨進行嚴審恐抑制電商貨成長。(圖／華航提供)

記者張佩芬／台北報導　

國際航空運輸協會(IATA)最新報告指出，由於貿易增長、電子商務和海運運力限制，航空貨運已連續6個月實現二位數增長，5月的總貨量以貨物噸公里(CTKs)計算，年增14.7%，季增5.3%，但隨著美國對來自中國的電商貨實施更嚴格的條件，可能會出現一些抑制因素，對亞洲-北美航線貨量增長構成重大威脅。

國內航空貨運承攬業指出，美國海關稍早以人力不足理由拖延電商貨放行時間，6月針對800美元以下免稅貨物實施嚴審措施，造成不少貨物交貨時間延誤，造成電商貨成本和運輸時間的增加，估計可能影響美國消費者購買意願，還發生大型報關行棄貨抗議事件，後續發展還有待觀察。

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IATA總幹事威利‧沃爾什表示，5月份，所有地區的航空貨運需求都大幅上升，主要受益於貿易增長、蓬勃發展的電子商務和海運運力限制。由於採購經理對未來增長表現出預期，前景基本保持樂觀。

5月份強勁的年度增長的最大貢獻者是來自亞太和歐洲的航空公司，它們總共貢獻了大約三分之二的增長。 這些航空公司分別代表了客運量最大和第三大的地區。

非洲航空公司的需求增長率最高，年增18.4%。 與2023年5月相比，非洲-亞洲市場的需求增長了40.6%。亞太地區航空公司的需求繼續強勁，同比增長17.8%。非洲-亞洲航線需求增長40.6%，歐亞航線、亞洲內部航線和中東-亞洲航線需求分別增長20.4%、19.2%和18.6%。

關鍵字： IATA5月航空貨量年增逾14%憂美國對中國電商貨嚴審

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