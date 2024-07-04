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先探／八國聯軍攻輝達

圖／先探投資週刊 提供

當HPC算力到達一個高峰後，資料的傳輸能力變成下一個技術競爭的戰場，八大科技巨頭就怕整碗AI硬體商機都被輝達端走，只好硬著頭皮結盟對抗。

文／吳旻蓁

綜觀當前ＡＩ市場中，輝達（Nvidia）無疑是目前全球ＡＩ的主要領導者之一。其以遊戲顯卡起家，在過去的十年裡以黑馬之姿，從一家價值僅約一○○億美元的新創公司，茁壯成一間市值超越三兆美元的科技巨頭；且輝達崛起的速度在美股可以說是數一數二的，一年前市值還僅四○○○多億美元，短短一年時間就從一兆美元衝上三兆美元，不僅如此，近期市值更一度超越微軟（Microsoft）及蘋果（Apple）登頂寶座。

輝達憑藉其於一九九九年發明的圖形處理器（ＧＰＵ），搖身一變成為「ＡＩ軍火商」，並在ＡＩ晶片領域享有九○％以上的市占；隨著全球對ＡＩ晶片需求的爆炸式增長，輝達的ＧＰＵ早已是各界瘋搶的當紅炸子雞。

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逐鹿ＡＩ，八巨頭結盟

當然，在龐大的ＡＩ商機面前，除輝達外，其他科技大廠亦想一爭寶座。近期美國八大科技巨擘包括英特爾（Intel）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、思科（Cisco）、Google、慧與科技（HPE）、Meta及微軟（Microsoft）共組UALink推廣組織，將攜手開發新的互聯技術UALink，旨在提供高速、低延遲網路互連，且開放式的產業標準，運用開放協定促成加速器晶片之間的有效通訊，並能輕易擴增單一伺服器機櫃內的加速器晶片數量，同時提供運算密集工作負載的必要效能。

UALink促進小組就指出，隨著ＡＩ運算需求大增，企業需要能建立低延遲、高效率的向上擴充（scale-up）網路，以便為單一執行個體加入運算資源。UALink和產業規格目的即在為ＡＩ和機器學習、ＨＰＣ和雲端應用的建立和實作，建立標準介面。

進一步來看，UALink提議的第一個版本「UALink 1.0」將在單一運算「pod」中連接多達一○二四個ＡＩ加速器（僅限ＧＰＵ）。UALink 1.0基於「開放標準」，包括超微的無限架構，將允許ＡＩ加速器附加的記憶體之間進行直接載入和儲存，並且與現有的互連規格相比，總體上將提高速度並降低資料傳輸延遲的作用。簡單來說，UALink可以將大量加速器連接在一起，共同完成大規模計算任務。

UALink開放標準劍指輝達

此外，這八家公司預計第三季創建一個「UALink聯盟（UALink Consortium）」，負責監督UALink規範的未來發展，UALink 1.0也將釋出給屆時加入的企業，至於更高頻寬的升級版規格UALink 1.1則預定第四季問世。超微資料中心解決方案總經理諾洛德（Forrest Norrod）表示，第一批UALink將在「未來幾年」推出。

UALink的問世可以說意在對抗輝達的NVLink技術，希望打破輝達的壟斷。根據外媒分析指出，輝達寡占ＡＩ加速器至少八○％至九五％市占率，且近乎掠奪式的高毛利，亦早就讓全美科技巨頭不安，因此這次的合縱手段，也被視為是「ＡＩ產業為了打破輝達壟斷地位所做的最新努力」。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2307期精彩當期內文轉載》

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