台灣經貿網前進國曼谷國際再生能源週　展現我環保技術成果

▲泰國買主對台灣經貿網展品表達高度興趣。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會經營的台灣經貿網匯集31家優質會員企業產品資訊，參與今年7月3日至5日為期3天的「泰國曼谷國際再生能源週」(ASEAN Sustainable Energy Week)，向全球展現台灣企業最新的環保技術成果。該展今年延續全球永續發展趨勢，吸引來自65國的1500家廠商參展，估計將有逾3萬名專業買主到場參觀，觀展人數可較去年成長4%。

台灣經貿網此次匯集的企業產品內容涵蓋電動車零配件、太陽能設備、儲能系統、泵閥、循環再生材料和淨水設備等。展覽第一天，「阿盛實業有限公司」的汞閥設備就收到多家泰國當地企業詢問；馬來西亞買主關注「越崎企業股份有限公司」所展出的多角度氣動衝擊扳手，因其搭載具發明專利的雙進氣馬達結構，使運轉更平穩，工作效率可提高20-25%，相當符合供應鏈需求。

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「恆信金屬企業有限公司」的螺絲組因適用於電動車及太陽能板製造，也受到印度及新加坡買主青睞。此外，「野象股份有限公司」自行研發的MC4太陽能端子壓接鉗、「錫成股份有限公司」展示的室內裝飾用可彎曲半圓形纖維板及「大永真空設備股份有限公司」開發的活化反應濺鍍鍍膜機，都受到買主熱烈詢問。

泰國為我國新南向政策的重要夥伴，根據泰國海關統計資料，2023年泰國與我國貿易額計214.01億美元，我國為泰國第5大進口來源國，亦是泰國第四大直接投資來源國，隨著2024年全球經濟逐漸復甦以及兩國緊密的貿易合作，預期貿易量將持續增長。

而因應全球氣候變遷的影響逐漸擴大，泰國也積極加速淨零轉型，泰國政府計劃在2037年以前將再生能源在總發電量的占比提升至30%，太陽能電池、太陽能模組製造、儲能系統等商機備受矚目。

此外，泰國向來有「亞洲底特律」之稱，根據Kadence International預測，泰國電動車市場規模年增率為5.06%，預計2028年市場規模將達到13.44億美元，充電站及電動車週邊設備商機可期。

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