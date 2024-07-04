先探／金融業上雲鬆綁　資安迎利多

ＡＩ產業高速發展，有效提升生產力成長，但也成為駭客技術再進化的助燃劑，企業勢必持續強化資安能力，在安全的基礎上更利於獲取商機。

文／黃俊超

網路早已是現代人生活中不可分割的一部分，可大幅縮短訊息交流時間與成本，也提升吸收資訊量與帶動商業活動更蓬勃，然而水能載舟亦能覆舟，網路犯罪不僅造成個資、財產的損失，向上還延伸至國家安全與機密外洩等，隨著ＡＩ趨勢蓬勃發展，以子之矛、攻子之盾，罪犯運用ＡＩ精進攻擊手法，防禦也必須透過ＡＩ協助偵測分析強化，才能更快速而有全方位因應資安事件。

資安即國安

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前總統蔡英文於一六年提出「資安即國安」的國家資安戰略，再於第二任任期進一步推出二．○戰略，包括國家資安政策擴及軍事、情報與執法單位的合作、公部門與民間產業資安能力精進、從被動防禦轉為主動防禦、積極推動數位韌性，以及加強公私協力、強化上市櫃資安治理與產業供應鏈安全等。前一次台灣資安股的集體上漲，就是架構在金管會要求「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之上，簡單來說，就要有資安規範且設立資安長。

在今年的台灣資安大會上，蔡前總統表示政府不僅透過產創條例修法，將資安產品及服務等投資納入租稅優惠，鼓勵企業提升資安、投資及開發相關防護技術，國發基金也編列三○億元，打造資安產業創業基地；在眾多政策帶動之下，二三年台灣資安產值已經超過七四四億元，穩健邁向二五年八○○億元的目標。

而賴清德總統則表示，資安產業在台灣發展有三個成功必然條件，一是政府支持，推動資安產業發展行動計畫；二是時勢所趨，台灣可利用ＩＣＴ、晶片半導體製造，成為支援資安發展的力量，資安產業反過來成為臺灣推動ＩＣＴ產業的後盾，相輔相成、軟硬兼備；三是台灣面臨極權主義威脅，遭受網路攻擊次數全球最高，雖帶來不便，卻也是很好的練習機會。

網路無遠弗屆，每個國家都逃不掉，根據聯邦調查局的網路犯罪年度調查報告顯示，二三年全美網路犯罪損失超過一二五億美元，其中投資詐騙占比超過三六％。於美國前總統川普時代，就已公布乾淨網路計畫，而接任的拜登，於二一年簽署行政命令，主題為改善國家安全，除了促進政府與私人機構間的威脅情資分享外，也提到零信任網路安全策略與強化軟體供應鏈安全，也獲得微軟、Google、蘋果、Amazon等科技龍頭響應表明推動資安。

上雲的機會與挑戰

金管會於一九年第一次開放金融上雲的規範，期望促成金融業者展開ＩＴ現代化與數位轉型，進而帶動其他產業發展，不過根據iThome CIO調查數據顯示，一八年金融業約有三成開始嘗試上雲，然而至二二年比重卻只增加三．三％，並未如預期般爆發，且若從內部應用上雲來看，比重更是從二三％大幅下滑至十二．三％，除了分子的上雲系統數量未有明顯成長，分母也因應用系統數量成長而放大，導致比重明顯減少。（全文未完）

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