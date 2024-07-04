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70屆航海節高雄區慶祝大會暨感恩音樂會　航港界貴賓同歡唱

▲左起港務公司總經理陳劭良、航港局局長葉協隆、港務公司董事長李賢義、高雄港務分公司總經理王景榮與貴賓共同歡唱。（圖／港務公司提供）

▲左起港務公司總經理陳劭良、航港局局長葉協隆、港務公司董事長李賢義、高雄港務分公司總經理王景榮與貴賓共同歡唱。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

一年一度的航港節高雄區慶祝大會昨(3)日下午在衛武營表演廳舉行，今年適逢航海節第70屆，特別籌劃以感恩音樂會的方式舉辦，航港界貴賓一同歡唱。

本屆航海節高雄區慶祝活動由台灣港務公司、財政部關務署高雄關、航港局南部航務中心、高雄市國際輪船公會、高雄市船務代理公會等30個航港各界單位代表共同籌劃，由籌備會王錦榮主任委員擔任活動總指揮，邀請航港界前輩相關人士、政府機關、本公司同仁及民意代表等共襄盛舉。

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活動在「高雄港合唱團」美妙的歌聲中，揭開序幕。會中除表揚航港模範從業人員，並感謝不分晝夜守護船舶進出港口的VTC塔台、燈塔與引水人員的付出與奉獻，使高雄港區業務能持續穩定發展。今年，更特別頒發「特殊貢獻獎」予高群裝卸公司王武雄董事長，感謝王董事長在高雄港一甲子的付出與貢獻。

▲左上圖港務公司李賢義董事長（左）頒發特殊貢獻獎予高群裝卸公司王武雄董事長，右為琉球海運株式會社會長宮城茂；右上圖高雄室內重奏團表演；下圖航港局葉協隆局長(左7)頒發第70屆航海節高雄區模範航港從業人員獎。（圖／港務公司提供）

▲左上圖港務公司李賢義董事長（左）頒發特殊貢獻獎予高群裝卸公司王武雄董事長，右為琉球海運株式會社會長宮城茂；右上圖山的孩子樂團表演；下圖航港局葉協隆局長(左7)頒發第70屆航海節高雄區模範航港從業人員獎。（圖／港務公司提供）

港務公司董事長李賢義表示，航港產業正面臨環境變化的重大挑戰，包含經貿環境的不確定性及全球淨零碳排目標等，在多重挑戰的環境下，港務公司將持續優化港埠基礎建設，並推動智慧永續雙軸轉型，以更好的服務，作大家最堅強的後盾。

葉協隆局長代表交通部出席，致詞時表示，第七貨櫃中心今年即將啟用第二期，使高雄港站 穩東亞重要貨櫃港口戰略位置；在客運業務方面，高雄港積極成為郵輪母港，帶動觀光發展；在水岸觀光部分，持續推動舊港區周邊碼頭空間的開發，這十年間高雄港的蛻變大家有目共睹。

音樂會亦邀請到長期投入公益之打擊樂團及由航商組成之樂團帶來熱鬧精彩的表演。大會最後安排貴賓同歡，首先由李賢義董事長率領航商業者一同歡唱「快樂出航」，接續由貴賓帶來一系列精彩演出，活動最後以一首「你是我的兄弟」大合唱中，為今年度航海節活動畫下圓滿句點。

關鍵字： 70屆航海節高雄區慶祝大會感恩音樂會同歡唱

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