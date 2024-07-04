花60元停車「發票中千萬」明天是最後期限　不領就充公了

▲發票示意圖。（圖／記者蕭筠攝）
記者鄒鎮宇／綜合報導
不想當千萬富翁？財政部指出，今年1、2月的統一發票還有3張千萬發票未領獎，最後期限為7月5日，僅剩一天。其中，有幸運兒停車花費60元，就中了千萬。
財政部表示，除了1、2月的發票有3名幸運兒未領千萬獎項之外，3、4月也有5張千萬發票未出面領獎，最後期限為9月5日，若未領獎，獎金將全數充公。
8張未兌領明細如下：
1-2月千萬發票「16620962」未領3張，領獎期限至113年7月5日
1、金城立體停車場／新北市土城區金城路2段266號
停車費60元
2、中油CPC／桃園市桃園區中山路522號
汽油125元
3、全家超商／高雄市前鎮區廣西路211號
物品等246元（雲端發票）
3-4月千萬發票「44140251」未領5張，領獎期限至113年9月5日
1、market便利購家樂福超市／新北市土城區學府路2段210號地下2樓
食品等，65元
2、Uber Eats／新北市五股區五權五路27號3樓
外送費等，34元
3、蜜鄰便利超市／台中市西區忠明南路20、22號1樓
飲品，26元
4、中油CPC／雲林縣口湖鄉中正路1段99號
汽油等，1224元
5、7-ELEVEN／高雄市楠梓區右昌街148號1樓
飲品，51元
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