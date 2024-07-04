花60元停車「發票中千萬」明天是最後期限　不領就充公了

富邦金配2.5元7／19除息 下周3檔金控接力秀

金控除息秀接力起跑，除了國泰金（2882）、開發金（2883）已完成填息，元大金（2885）填息率超過6成以外，下周富邦金（2881）、國票金（2889）與中信金（2891）3檔金控也將進入除息關鍵時刻，其中國票金與中信金皆選在下周一（15日）除息，富邦金今（4）日則是公告將在7月19日（星期四）除息。

聯電6月營收175.48億元「年月雙減」 股價重回填息軌道

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布6月營收，聯電六月合併營收175.48億元，月減10.05％，年減7.91％。

新光金現增定價出爐！每股8.3元 可募資逾138億元

新光金（2888）今（4）日公告16.7億股現金增資每股發行價8.3元，由於新光金短線股價走揚，每股發行價格比起申請送件時7.5元提高，可募集資金也攀升至138.61億元，募資作業預計8月完成。

當年買台積電腰斬到60元 過來人：這次沒有2000元絕不鬆手

我在1998年還是研究生時期曾經買進我人生中的第一張台積電，當時股價才150元，當年買進時告訴自己要長期持有個十年，但才不過抱幾個月就遇到台股從萬點以上崩跌到剩下三千多，台積電剩下60元

台積電列第18千金！大立光漲逾7%最猛 股王信驊每張最多賠16.5萬

「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元，成為第18檔千金股，不過高價股表現上，與台積電同擁蘋概股題材的股后大立光（3008）漲逾半根衝最多，換算每張賺近20萬元，而股王信驊（5274）、IC設計股祥碩（5269）、遊戲股鈊象（3293）受賣單調節雙雙走跌，開盤50分鐘，信驊已跌165元，換算每張賠16.5萬。

19千金來了！3檔今年漲幅超車台積電 華城漲逾210%最猛

「護國神山」台積電（2330）今（4）日以1005元高價作收，今年以來漲幅近7成，並成為第19檔千金股，不過《ETtoday新聞雲》盤點上市櫃19檔千金股今年以來漲跌情形，發現包括重電股華城（1519）、半導體設備與維修工程商弘塑（3131）、遊戲股鈊象（3293）股價漲幅皆超車台積電，其中以華城漲幅逾210.4%最猛。

沒跟台積電飛！世界配4.5元今窘貼息 除息前創二年半高點

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（4）日除息4.5元，儘管台積電今日創新高破千元，且世界先進雖在除息前股價一度衝高至148元創二年半新高，但今日除息首日，股價開低走低，最低來到120.5元，跌6元或4.75％，呈現貼息狀態。

快訊／日圓「0.2049」史上最甜 10萬台幣多換3.7萬日圓

史上最甜日圓出現！受惠台幣強升，台銀日圓現鈔賣出價於11點55分來到「0.2049」低價，10萬元台幣換匯可較今年1月多換近3.7萬日圓。

聯發科除息30.4元 早盤衝1400元「填息逾8成」

IC設計大廠聯發科（2454）今日除息30.4元，聯發科今日股價衝上1400元，早盤填息超過8成，但隨後股價回落至平盤價附近，截至中午，股價持續在1375元附近遊走。

8金控股價放閃！永豐金刷新高 元大金填息6成

「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元帶旺台股，多檔金控股也衝高秀一波。永豐金（2890）今日盤中刷26.75元新高，重回填息軌道的元大金（2885）則漲逾1.9%，填息逾6成。