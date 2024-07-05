2壽險現增啟動拚轉骨！股價兩樣情　新光金爆21萬張大量居冠

▲新光人壽拚轉骨。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者林潔禎／台北報導

新光金（2888）旗下新光人壽及三商美邦人壽（2867）拚改善體質，新光金（2888）昨日訂出此波現增每股發行價8.3元，今（5）日股價承壓，終場以10.15元作收，重挫2.4%，爆出21.3萬張大量，居個股之冠；而三商壽本周二（2日）現增自動生效，此次現增送件暫定發行價每股6.5元，今股價收漲。

新光人壽及三商美邦人壽2023年底資本適足率（RBC）未達標，前者資本不足、後者資本顯著不足，2家先前將財務業務改善計畫提交審核，其中金管會已核定新光人壽計畫，新光金及新壽預計將在8月底完成150億元現增和發債，年底RBC有望回到200%法定標準；至於三商美邦人壽（2867）改善計劃拖到明年，保險局並未同意，已要求要再縮短改善期。

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新光金股價在昨日盤中最高來到10.6元，追平2022年4月、為2年3個月高點，公司下午公告現增每股發行價為8.3元，以昨日收盤價10.4計算，約是市價8折，引發賣老股換新股賣壓，讓股價承壓。

新光金今日以下跌0.25元或2.4%、10.15元作收，盤中股價最低一度跌破10元票面，來到9.8元，公司預計整個現增案8月完成。

至於三商壽二年來第5 度增資案3億股早在6月3日送件申請，採20日核准生效日，本周二（2日）申報生效，此次現增送件暫定發行價每股6.5元，現增題材支撐，股價本周表現有撐，從本波低點7.12元反彈至昨日高點7.84元，今日則以上漲0.04元或0.53%、7.6元作收。

