鴻海Q2營收1.55兆元「創歷年同期新高」！Q3旺季看好雙成長

▲鴻海公布今年第二季營收。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）5日公布今年第二季營收1兆5,518億元，季增17.37%，年增19.12%，雙雙呈現強勁成長，為歷年同期新高，相較於先前公司預期顯著成長，第二季營運明顯優於預期。鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增的表現。

鴻海公布單月營收，今年6月營收4,907億元，月減10.8%，年增16.07%；累計今年前6個月營收為2兆8,739億元，年增3.92%，皆為歷年同期次高。其中，6月「雲端網路產品類別」月對月強勁成長、「元件及其他產品類別」略為衰退，以及「電腦終端產品類別」、「消費智能產品類別」則有衰退情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就產品線出貨表現來看，鴻海6月「雲端網路產品類別」因AI雲端產品拉貨動能增加，表現強勁成長；「元件及其他產品類別」略為衰退；「電腦終端產品類別」受惠於新產品上市，基期較高，故表現衰退；「消費智能產品類別」因拉貨動能保守則表現衰退。

整體第二季觀察，包括「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」皆較去年同期及上季強勁成長，「消費智能產品類別」年對年及月對月表現上，則約略持平。

此外，受惠於AI伺服器強勁市場需求，鴻海在「雲端網路產品類別」不論是季對季、或年對年都有強勁的成長。也顯示針對現有伺服器產品，公司仍然掌握成長機會、持續擴大市場份額。

展望第三季，即使在第二季創下當季歷史新高的基礎下，鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，仍預期第三季可以達到季增、年增的表現。鴻海預計在8月14日舉辦2024年第二季法人說明會。