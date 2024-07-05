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台積電飆破千元！5700位「億元富豪」誕生　張忠謀曾這麼說...

▲▼台積電股價破千元 台北股市大漲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 台積電股價破千元 台北股市大漲。（圖／ETtoday記者屠惠剛攝）

文／今周刊

護國神山台積電(2330)在7/4開盤就衝上千元大關，以新天價1005元收盤，也帶動台股收在史上新高點，週五(7/5)開盤仍站穩千元，隨後於平盤附近遊走。對於台積電創下歷史里程碑，也帶來一批「台積億元富豪」，根據集保結算所截至6月28日資料，擁有100張以上的股東人數為5749人，只要手上持有100張台積電的股民，就等於擁有上億元身價。

至於創辦人張忠謀，以他退休前持有台積電12萬5137張，如果1股都沒有賣掉的話，持股價值大增971.06億元，總市值來到1257.62億元，身價突破千億。

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2024年7月4日，是見證奇「積」的一刻！因為台積電(2330)晉身為千元股，為台股第18千金，和其他千金股相比，台積電市值已突破26兆，完全把第2名聯發科2.19兆拋在腦後，若把其他18家千金股市值加起來，也只有5.28兆，仍遠小於台積電一家的市值。

在這個光榮時刻，擁有台積電股票的投資人也是個個笑開懷，因為只要擁有100張台積電，就等於擁有上億元身價。根據集保結算所截至6月28日的資料，擁有100張以上的股東人數為5749人，直接晉身「台積億元富豪」。

台積電的好成績，對7月10日即將過93歲生日的台積電創辦人張忠謀來說，無疑是最好的生日禮物，若以他退休前持有台積電12萬5137張，1股都未出脫的話，總市值來到1257.62億元，身價直接飆破千億。

▲ 翻攝集保結算所。

張忠謀：股價創新高，從不是意外

不過台積電股價衝上千元，對張忠謀來說也許不會感到意外，因為他曾在2019年的台積電運動會表示，台積電股價創新高，對他而言從不是意外。

而前董事長劉德音，在6/4主持最後一場台積電股東常會時，有股東問到，能否請他給大家一段有智慧、世界需要的話？劉德音想了想說：「買台積電股票。」

至於台積電董事長魏哲家則說，「台積電又誠實、又努力、績效又好，股價有時後稍嫌委屈，但（股價）還是會回來，你找得到哪一家公司可以如此信任？」

魏哲家表示，台積電不僅從誠信正直的價值觀出發，又從客戶的角度出發，「而且我們又努力、表現又不錯，如果你問我投資理財，台積電是不錯的選擇。我以前不是示範過了嗎？我還去借錢（質設股票再買股）耶。」

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