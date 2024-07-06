ETF配息牽動股東數！00940失色、00929逆勢增　搶進00934

▲7月ETF除息由00940在下周展開。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

ETF本（7）月除息將由元大台灣價值高息ETF（00940）在11日（下周四）展開，可能受到配息被嫌少，自公布配息金額至今二周，受益人數減少逾2萬人，且見連六周衰退，但上市以來配息首見縮水復華台灣科技優息（00929），受益人數續增，單周增1.2萬人；至於首配息中信成長高股息（00934）年化配息率衝20%激勵，單周受益人數大增2.7萬人，成ETF中最搶眼一檔個股。

00940在二周前、6月26日首度公告配息，每股配0.05元，以昨（5日）收盤價10.24元估算，年化配息率率約達6%。根據集保中心統計，以00940公布股息前一周（6月21日）人數96萬3391人與昨（5）日人數942517人相較，二周時間股民流失2萬874人。

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00929在本周一（1日）公告配息，每股配0.18元，以5日收盤價20.91元估算，年化配息率約10.3%。00929去（2023）年7月開始配息，從每股0.11元到今年1月跳升至0.13元，今年4月一下跳升至0.2元，惟這一次7月配息首見縮減至0.18元。

另00929在6月除息前股價來到波段高點，除息至今12個交易日，以5 日收盤價20.91元來看，股價至今都還落在貼息窘境，惟完全不影響股民長期持有心態，本周受益人數續增加1萬2703人，總人數來到78萬9864人，再創新高。

00934同樣在本周一（1日）首次配發0.33元，以5日收盤價20.52元換算，當期殖利率1.6%，年化配息率19.2%，高配息率引來投資熱，本周受益人數站上8萬達到8萬1990人，創下新高，單周新增2萬7244人。



