北市內湖午後149戶突停電　台電搶修全數復電

▲北市內湖下午突傳停電，台電全力搶修已全數復電。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣、林潔禎／台北報導

天氣高溫炎熱、酷暑難耐，但台北市內湖區今（6）日下午約二點半時傳出149戶停電，民眾哀號喊熱，不過在台電全力搶修下，在接近下午3點半全數復電。

台電指出，今日14時37分內湖地區因受到地下電纜遭松湖變電所工地承攬商怪手拉扯，造成行善路25巷一帶共149戶停電，在獲報後，台電立即派員至現場搶修，已於15時25分全數復電。

