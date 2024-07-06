北市內湖午後149戶突停電　台電搶修全數復電

▲北市內湖下午突傳停電，台電全力搶修已全數復電。（圖／記者周宸亘攝）
記者陳瑩欣、林潔禎／台北報導
天氣高溫炎熱、酷暑難耐，但台北市內湖區今（6）日下午約二點半時傳出149戶停電，民眾哀號喊熱，不過在台電全力搶修下，在接近下午3點半全數復電。
台電指出，今日14時37分內湖地區因受到地下電纜遭松湖變電所工地承攬商怪手拉扯，造成行善路25巷一帶共149戶停電，在獲報後，台電立即派員至現場搶修，已於15時25分全數復電。
▲北市內湖下午突傳停電，台電全力搶修已全數復電。（圖／記者周宸亘攝）
記者陳瑩欣、林潔禎／台北報導
天氣高溫炎熱、酷暑難耐，但台北市內湖區今（6）日下午約二點半時傳出149戶停電，民眾哀號喊熱，不過在台電全力搶修下，在接近下午3點半全數復電。
台電指出，今日14時37分內湖地區因受到地下電纜遭松湖變電所工地承攬商怪手拉扯，造成行善路25巷一帶共149戶停電，在獲報後，台電立即派員至現場搶修，已於15時25分全數復電。
關鍵字： 停電 ﹑ 內湖區 ﹑ 台電 ﹑ 恢復供電 ﹑ 突發事件
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國泰臺韓科技ETF（00735）今年第一次、7月配息2.73元，年化配息率高達12%，引爆搶息大軍爆買，昨（5）日單日飆漲11%，並爆出上市以來天量3955張，收盤溢價超過10%，8日起暫停初級市場申購，專家提醒，由於距離除息還有至少一周時間，小心追價風險，留意台新永續高息中小型（00936）的買貴悲劇重演。
2024-07-06 17:12
AI 首選熱門股輝達（NVIDIA）罕見遭分析師下調投資評等，New Street Research對輝達發出預警，認為股價連續大漲「已得到充分估值」，相反的New Street對超微半導體（AMD）和台積電持積極態度，認為是最好投資選擇，有強勁上漲空間。
2024-07-06 11:14
搶攻毛小孩經濟，大成（1210）旗下「毛能寵物食品」參展台北寵物用品展，自有品牌GOMO PET FOOD推出全新包裝再升級，整體銷量及營業額年增超過50％，斥資約4億元的寵物食品廠將在今年Q4動工、預計2026年投產；今年5月寵物食品也已外銷到馬來西亞，未來更要拓至東南亞、歐美國家，持續尋找策略性合作夥伴，逐步擴大市佔率。
2024-07-06 06:00
ETF本（7）月除息將由元大台灣價值高息ETF（00940）在11日（下周四）展開，可能受到配息被嫌少，自公布配息金額至今二周，受益人數減少逾2萬人，且見連六周衰退，但上市以來配息首見縮水復華台灣科技優息（00929），受益人數續增，單周增1.2萬人。至於首配息中信成長高股息（00934）年化配息率衝20%激勵，單周受益人數大增2.7萬人，成ETF中最搶眼一檔個股。
2024-07-06 12:51
根據研調Counterpoint Research報告，2024年純電動車(Battery Electric Vehicle, BEV) 銷量將達到 1000 萬輛，同時內燃機汽車(Internal Combustion Engine, ICE) 的市佔預計在四年內降至 50% 以下。
2024-07-06 06:00
台積電（2330）股價衝破1000元大關，對於台股影響加劇，每跳動1檔便影響大盤逾40點，引發市場熱烈討論股票分割議題。法人表示，台股期貨交易因而出現萎縮，不過，只是投資人不習慣，是短期現象，台積電股票分割必要性不大。
2024-07-06 13:53
新光金（2888）董事長魏寶生上任後，今天首度公開亮相接受媒體採訪，他表示，力拚8月底完成新台幣125億元現金增資及剩餘25億元次債募集，將新壽資本適足率（RBC）拉至200%以上，待RBC達標後，擬再向金管會爭取120億元不動產增值利益返還。
2024-07-06 13:40
台股7月5日小幅震盪，指數開盤後不久再度創高23,628.86點，收盤小漲34.06點，漲幅0.14%，收在23,556.59點，晶圓龍頭大廠台積電也維持平盤價；回顧台股週線再度大漲524.34點，漲幅2.28%，平均日均量4,944.83億元。
2024-07-06 06:00
台積電（2330）在4日開盤衝上千元大關，以新天價1005元收盤，也帶動台股收在史上新高點，不敗教主陳重銘透露，20年前以每股33.9元的均價購買台積電的股票，共計25張，當時成本約為84萬元，如今已經增值到超過2500萬元，貼文一出，羨煞許多網友。
2024-07-06 10:19
主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.24%，不僅創近4個月新高，也是連續2個月突破2%通膨警戒，上半年物價平均年增2.27%，主計總處官員表示，6月房租、醫療費用漲幅居高，其中房租年增2.59%，更創逾28年新高。
2024-07-06 09:39
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